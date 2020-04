Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis langeweilen sich in der Quarantäne auf Mallorca. Also denken sie sich jeden Tag etwas Neues aus, um sich und ihre Fans zu unterhalten. Dieses Mal stellen sie sich der Paar-Challenge, in der es um ehrliche Antworten in Beziehungsfragen geht.

Daniela Katzenberger verbringt die Corona-Isolation gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia daheim auf Mallorca. Bislang hat sie ihre Fans bereits mit zahlreichen Tipps gegen aufkommenden Langeweile unterhalten, Tanzeinlagen präsentiert und sogar gemeinsam mit Cordalis gesungen. Nun stellen sich die zwei der sogenannten Couple Challenge, also einer besonderen Herausforderung für Paare.

Bei dem neuen Internettrend geht es darum, Fragen zur Beziehung zu beantworten und im besten Falle auf möglichst viele Übereinstimmungen zu kommen. In dem entsprechenden Video auf ihrem Instagram-Account sieht man das Paar vor der Kamera stehen, die Augen geschlossen, beide halten Puppen in der Hand, von denen eine aussieht wie die Katze und die andere an Cordalis erinnert. Dann startet das Spiel und eine Frauenstimme fragt auf Englisch: "Wer ist der Lustigere in der Beziehung?" Die Katze hält ihre eigene Figur hoch, ebenso wie Cordalis. Das gibt schon mal keinen Punkt.

"Wer hat das meiste Talent?"

Und auch bei der zweiten Frage sind sich die beiden uneins. "Wer kocht in der Beziehung?", heißt es, und wieder hält die Katze ihre Puppe hoch und Cordalis die seine. So geht es noch eine ganze Weile weiter. Einig sind sich die zwei darüber, dass es der 54-Jährige ist, der von ihnen beiden das meiste Geld ausgibt. Und auch, dass er der Mensch mit dem größeren Talent ist, ist offenbar unstrittig.

Geht es aber um ihre Kussqualitäten, setzen beide wieder auf sich selbst, und auch das gibt keinen Punkt. Insgesamt umfasst die Challenge zehn Fragen, von denen die Katze und Cordalis immerhin vier gleich beantworten. Die letzte danach, wer als erstes von ihnen beiden sterben wird, fällt wohl aus der Wertung heraus, denn dafür hat der 21 Jahre ältere Cordalis nur ein eindeutiges Handzeichen übrig.