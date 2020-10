Während die Niederlande wegen der angespannten Pandemie-Lage unter einem Teil-Lockdown stehen, verbringen König Willem-Alexander und Königin Máxima ihren Familienurlaub in Griechenland. Das Entsetzen darüber ist so groß, dass sie die Reise vorzeitig abbrechen. Nun treten sie vor die Kameras.

Das niederländische Königspaar hat sich nach der heftigen Empörung über seine Urlaubsreise nach Griechenland trotz der Corona-Einschränkungen im eigenen Land beim Volk entschuldigt. König Willem-Alexander bedauerte in einer gemeinsamen Videobotschaft mit seiner Frau Máxima, das Vertrauen der Bürger verletzt zu haben, sowie den Entschluss zur Urlaubsreise.

Er und seine Frau würden sich aber weiterhin in der Pandemie für ihr Land einsetzen, sagte der 53-Jährige in der Botschaft. "Wir bleiben beteiligt, aber sind nicht unfehlbar." Es ist höchst ungewöhnlich, dass sich der König direkt an das Volk mit einer persönlichen Botschaft wendet.

Nach wütenden Reaktionen der Niederländer auf die Reise trotz des Teil-Lockdowns in der Heimat hatte die Königsfamilie den Urlaub in Griechenland am Samstag nach rund 24 Stunden abgebrochen. Die Regierung hatte nur wenige Tage zuvor alle Bürger dringend ermahnt, möglichst zu Hause zu bleiben und nicht zu verreisen.

Am Mittwoch war die Kritik am König erneut aufgeflammt. Denn anders, als es zunächst den Anschein hatte, hatte nicht die gesamte Oranje-Familie den Urlaub abgebrochen. Erst drei Tage nach ihren Eltern waren die 16-jährige Kronprinzessin Amalia und ihre 15-jährige Schwester Alexia überraschend aus Griechenland zurückgekehrt. Bürger und auch zahlreiche Politiker bemängelten die fehlende Offenheit der Königsfamilie.