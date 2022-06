Wer gerne "Modern Family" schaut, kann sich freuen: Eine Spin-Off-Serie ist in Arbeit. Das Projekt ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern - ob ein Produzent für die Serie über Mitch und Cam gefunden wird, ist noch offen.

"Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson hat verraten, dass das Drehbuch für eine Spin-off-Serie über seine Figur bereits fertig geschrieben ist. In dem Spin-off steht das Paar Mitchell Pritchett und Cameron Tucker im Mittelpunkt. Die Figuren von Ferguson und Eric Stonestreet sollen in der Serie ein neues Leben in Missouri beginnen.

Produzenten gesucht

Bei den Tony Awards plauderte Ferguson nun mit "Entertainment Tonight" über die Neuigkeiten: "Das Drehbuch ist draußen und es ist sehr gut", so der Schauspieler. Ob es umgesetzt wird, steht allerdings noch nicht fest. Der "Modern Family"-Sender ABC hatte sich dagegen entschieden, eine weitere Serie über die Pritchetts beziehungsweise deren Anhang zu machen. Nun liegen die Hoffnungen bei anderen Produzenten. "Also wer weiß? Wenn es jemand produzieren möchte, vielleicht", erklärte der Schauspieler.

Ab 2009 begeisterte die Mockumentary-Comedy elf Staffeln lang die Zuschauer. Und auch die Kritiker feierten die Serie, die der Disney Channel ab dem 3. Mai immer montags bis samstags in der Regel in Doppelfolge um 22.00 Uhr zeigt. "Modern Family" ist eine von nur zwei Sitcoms in der Geschichte, die - neben zahlreichen anderen Preisen - fünfmal den Emmy als "Beste Comedyserie" gewonnen haben. Das gelang zuvor nur "Frasier".

Zur Besetzung gehörten auch Sofia Vergara und Ed O'Niell, die das Ehepaar Gloria Delgado und Jay Pritchett spielen. Ty Burell und Julie Bowen spielen die Eltern Phil und Claire Dunphy, die drei Kinder haben: Hailey (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) und Luke (Nolan Gould).

Ferguson hatte in der Nacht zum Montag auch noch etwas anderes zu feiern. Für seine Rolle im Theaterstück "Take Me Out" erhielt der Schauspieler seinen ersten Tony-Award.