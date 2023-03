Für ihre Burger-Bilder im Badezimmer muss US-Star Kourtney Kardashian zurzeit viel Kritik einstecken. Doch was steckt wirklich hinter dem skurrilen Post bei Instagram? In einer Story reagiert die 43-Jährige auf die zahlreichen negativen Kommentare ihrer Fans.

Kourtney Kardashian muss auf Instagram derzeit mit vielen kritischen Kommentaren fertig werden. Nachdem sie auf ihrem Kanal eine Fotoreihe von verschiedenen Momentaufnahmen aus ihren vergangenen Tagen geteilt hatte, dauerte es nicht lang, bis sich Fans und Follower kritisch in den Kommentaren zu Wort gemeldet haben. Der Grund: ein Foto aus dem Badezimmer, auf dem eine mit Wasser und Schaum befüllte Badewanne sowie jede Menge Teller voller Essen auf dem Boden sowie auf einer Toilette zu sehen sind.

"Essen im Badezimmer ist nicht angesagt", kommentierte etwa eine Userin mit einem sich übergebenden Emoji. "Warum liegt ein Hamburger auf der Toilette?", fragte sich eine andere Person. "Essen auf der Toilette, das ist ekelhaft", hieß es von einer weiteren Followerin. Wieder andere kritisierten außerdem die vermeintliche Lebensmittelverschwendung und warfen Kourtney Kardashian vor, dass sie so viel "vielleicht in drei Tagen" essen könne.

Die 43-Jährige reagierte in mehreren Instagram-Storys auf die negativen Reaktionen ihrer Anhänger: "Die Kommentare über dieses Bild", schrieb sie lediglich und versah ihren Post mit vielen genervt blickenden Emojis. Danach folgte die Aufklärung: Bei dem Foto handelte es sich offenbar um das Set eines Shootings mit ihrem Ehemann Travis Barker. Ein Bild zeigte die beiden, die seit April 2022 verheiratet sind, zusammen in der Badewanne. Ellen von Unwerth wurde als Fotografin verlinkt.

Ob die Aktion eine gute Werbung ist? Bereits in rund zwei Monaten kehrt die wohl berühmteste Reality-TV-Familie der Welt mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Wie der Streamingdienst Disney+ bekannt gegeben hat, startet die dritte Staffel von "The Kardashians" am 25. Mai in Deutschland bei Disney+. Neue Folgen der Reality-TV-Show werden im Anschluss an die Staffel-Premiere jeden Donnerstag auf dem Streaming-Service erscheinen.