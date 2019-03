Um ein neues Projekt zu vermarkten, gibt es unterschiedliche Strategien. Bei den Kardashians besonders beliebt: ausziehen. So macht es auch die älteste Schwester Kourtney gerade mal wieder. Nackt wirbt sie für eine Website.

Nicht dass wir uns beschweren wollen, aber ein bisschen befremdlich ist das neueste Foto auf dem Instagram-Account von Kourtney Kardashian schon. Splitterfasernackt sitzt sie da, die Beine überschlagen, auf einem Waschbeckenschrank im Bad. Um ihren Kopf hat sie ein Handtuch geschlungen. In einer Hand hält sie einen aufgeklappten Laptop, in der anderen eine Tasse Tee. Wer bitteschön arbeitet so? Und wer schlürft so sein Heißgetränk?

Vermutlich kommt es ihr darauf nicht so genau an. Wichtig ist vielmehr: Das Bild ist ein Hingucker. Mit der Aufnahme macht Kardashian nämlich auf einen anderen Instagram-Account aufmerksam, "poosh". Dazu schreibt sie nur "coming soon", also "kommt bald". Worum genau es sich bei "poosh" handelt, bleibt noch rätselhaft. Die zugehörige Website bietet lediglich die Möglichkeit, sich für den direkten Zugang zu mehr Infos mit einer E-Mail-Adresse einzutragen.

Gwyneth Paltrow zum Vorbild?

Mit dem Namen von Kardashians Projekt dürften Fans allerdings etwas anfangen dürfen. Poosh ist der Spitzname von Kardashians sechsjähriger Tochter Penelope. Doch der Name könnte insbesondere in den USA noch ganz andere Assoziationen hervorrufen. Schuld ist das Doppel-O. Das klingt nämlich gefährlich nach "goop", dem Wellness-Imperium, das Gwyneth Paltrow aus einem Newsletter geschaffen hat und das mittlerweile Online-Magazin, Kosmetikhersteller, Modelabel und vieles mehr geworden ist.

Dass das Angebot von "poosh" in eine ähnliche Richtung gehen könnte, ist anhand zweier Einträge auf der Internetseite des amerikanischen Patent- und Markenamts zu erahnen. Beide stammen aus dem Januar 2019. Einer reserviert "poosh" für Artikel und Blogposts aus den Bereichen Unterhaltung, Sport, Gesundheit, Wellness, Mode, Inneneinrichtung, Ernährung, Reise und Erziehung, ein anderer verweist auf das Bewerben von Waren und Dienstleistungen.

Mehr als zwei Millionen Nutzer haben den "poosh"-Account auf Instagram bereits abonniert. Noch ein wenig werden sich die Neugierigen gedulden müssen, allzu lange wird sich Kardashian wohl aber auch nicht Zeit lassen, das Geheimnis zu lüften.