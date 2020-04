In der Corona-Quarantäne

In der Corona-Quarantäne Krise macht Heidi Klums Töchter kreativ

In Zeiten der Coronakrise suchen sich die Menschen neue Freizeitbeschäftigungen. So auch die Töchter von Heidi Klum. Sie haben offenbar die Malerei für sich entdeckt und präsentieren ihre erste beeindruckende Arbeit. Heidi Klum hat eine ganz andere Lieblingsbeschäftigung.

Aufgrund der Corona-Krise befinden sich Menschen weltweit nach wie vor in häuslicher Isolation. So auch Modelmama Heidi Klum und ihre Familie in den USA.

Die gebürtige Deutsche hat auf Instagram nun gezeigt, wie sich ihre beiden Töchter die Zeit im Lockdown vertreiben. Klum veröffentlichte unter anderem ein Foto, auf dem sie ihrer Tochter Lou beim Bemalen einer Leinwand zusieht. "COVID-19", kommentiert die 46-Jährige das abstrakte Gemälde. Sie selbst trägt auf dem Foto eine Animal-Print-Shorts samt passendem Oberteil.

Auf einem weiteren Bild hält Lou ihre von Malfarbe bunten Hände in die Kamera. Dazu postet die stolze Mama zwei Emojis, eine Mischpalette und ein rotes Herz.

In Klums Instagram Stories ist zudem zu sehen, dass sich neben Lou auch Tochter Helene alias Leni auf dem Kunstwerk verewigt hat. Sie brachte mit Rot und Weiß zusätzlich Farbe ins Spiel.

Schließlich gibt es noch ein Foto, auf dem man sieht, wie sich die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin selbst am allerliebsten die Zeit in der Isolation vertreibt. Darauf kuschelt sie nämlich mal wieder mit ihrem 30-jährigen Ehemann Tom Kaulitz im Bett. Dazu schreibt sie nur "Ich liebe dich", wobei sie "liebe" durch ein rotes Emoji-Herz ersetzt hat.