Salbung in der Westminster Abbey Krönungsöl für König Charles in Jerusalem geweiht

Am 6. Mai soll Charles lll. an der Seite seiner Ehefrau Camilla in der Westminster Abbey gekrönt werden. Das für die Zeremonie benötigte Öl stammt aus Jerusalem. So soll die historische Verbindung zwischen Monarchie, Bibel und Heiligem Land verdeutlicht werden.

Rund drei Monate vor der Krönung von König Charles III. ist das für die Salbung benötigte Öl bereit. Patriarch Theophilos III. und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum haben das Öl in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht, wie der Palast in London am späten Abend mitteilte. Es war demnach aus Oliven hergestellt worden, die von zwei Hainen auf dem Ölberg stammen - von der Maria-Magdalena-Kirche, wo Charles' Großmutter Prinzessin Alice von Battenberg beigesetzt ist, und der Himmelfahrtskapelle - und nahe Bethlehem gepresst wurden.

Das Öl spiegele die engen Bande des Königs mit dem Heiligen Land sowie seine Sorge um die Menschen dort wider, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Er wird die Zeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche leiten. "Seit Beginn der Planungen für die Krönung war es mein Wunsch, ein neues Krönungsöl aus Olivenöl vom Ölberg herzustellen", sagte Welby. "Dies zeigt die tiefe historische Verbindung zwischen der Krönung, der Bibel und dem Heiligen Land. Von den alten Königen bis heute wurden Monarchen mit Öl von diesem heiligen Ort gesalbt."

Das Krönungsöl basiere auf dem Öl, das bei der Krönung von Charles' Mutter Königin Elizabeth II. 1953 verwendet wurde, hieß es weiter. Das Öl sei mit ätherischen Ölen - Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoin und Bernstein - sowie Orangenblüte parfümiert worden. Es soll auch für Queen Camilla verwendet werden, die an der Seite ihres Ehemannes gekrönt wird.