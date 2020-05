Im November 1993 gibt Nirvana ein "Unplugged"-Konzert. Viele Memorabilia der Band werden nun beim Auktionshaus Julian's versteigert. Darunter ist auch Kurt Cobains Akustikgitarre des legendären Auftritts - und die ist natürlich kein Schnäppchen.

Fans der stilprägenden Grunge-Band Nirvana können jetzt ein ganz besonderes Stück Musikgeschichte ergattern. Die Gitarre, die Sänger Kurt Cobain bei dem legendären "MTV Unplugged"-Konzert am 18. November 1993 in New York spielte, kommt unter den Hammer. Nur knappe fünf Monate nach der Aufnahme hatte sich Cobain im Alter von 27 Jahren das Leben genommen.

Hat ein legendäres "Unplugged"-Konzert hinter sich: Cobains Klampfe, eine Martin D-18E. (Foto: imago images/Cover-Images)

Die Auktion findet am 19. und 20. Juni in Beverly Hills statt. Das gab das Auktionshaus "Julian's Auctions" auf ihrer Internet-Seite bekannt. Im Internet kann aber ebenfalls mitgeboten werden. Allerdings müssen Sammler für das begehrte Instrument tief in die Tasche greifen. Das Mindestgebot liegt bei einer Million Dollar (rund 920.000 Euro).

Cobains halb-akustische Gitarre vom Modell Martin D-18E von 1959 wird mit dem dazugehörigen Hartschalenkoffer angeboten, der mit diversen Stickern und Gepäckaufklebern versehen ist. Im Koffer sollen sich laut dem Musik-Magazin "Spin" außerdem drei Gitarren-Plektren, eine angebrochene Packung Saiten und ein Kulturbeutel aus Wildleder befinden, der mit einem Silberlöffel, einer Gabel und einem Messer verziert ist.

Neben diesem Schmuckstück kommt noch Cobains schwarze Fender-Stratocaster-Gitarre unter den Hammer, die er während der "In Utero"-Tour 1994 gespielt und zerschlagen hatte. Außerdem können Fans noch das silberne Hemd ersteigern, das Cobain im Video zu "Heart-shaped Box" trug.

Bereits im Oktober wurde Cobains berühmte grüne Strickjacke, die er unter anderem auch beim "MTV Unplugged"-Konzert getragen hatte, für 334.000 US-Dollar (umgerechnet rund 301.000 Euro) versteigert. Die Jacke in Größe M - inklusive Brandloch und Verfärbungen - soll nach dem Auftritt nie gewaschen worden sein.