Schon klar, Sex sells. Aber muss es ausgerechnet zwischen Schwestern knistern? Offenbar ja, sofern man den Kardashian-Jenner-Clan um eine Einschätzung bittet. Um ihre Kosmetik-Linie zu promoten, grabbeln Kylie und Khloé ein bisschen aneinander rum.

Sie stehen sich nahe, die Kardashian-Jenners. Wie nahe, das beweist ein gemeinsamer Fotoshoot der Schwestern Kylie Jenner und Khloé Kardashian. Um ihre Beauty-Produkte an die Frau zu bringen, haben sich die beiden in hautenge kupferfarbene Einteiler gezwängt und zu einem Knäuel aus Körperteilen drapiert.

Auf Instagram postete die 21-jährige Jenner eins der Fotos, auf dem Profil ihres Kosmetikunternehmens ist ein weiteres zu sehen. Auf beiden hat Jenner den Kopf auf Kardashians Bauch gebettet. Kardashian lenkt mit der einen Hand den Blick auf ihre Brüste, mit der anderen langt sie ihrer kleinen Schwester an den Oberschenkel. Die wiederum packt sich selber an die Hüfte und streichelt mit der anderen Hand Kardashians Arm. Was Geschwister untereinander eben so machen.

Kylie auf Kuschelkurs

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Schließlich könnte es sich bei all dem Körperkontakt ja schlechterdings um geschwisterliche Zuneigung handeln. Würde sich Kylie Jenner in dieser Pose allerdings auf Bruder Robert Kardashian räkeln, würden sicherlich weniger Fans ihre Herzchen-Emojis unter dem Instagram-Post hinterlassen.

Kylie Jenner jedenfalls scheint dieser Tage ganz besonders aufs Anfassen bedacht. Zuletzt flutete sie ihren Instagram-Account gleich mit einer ganzen Reihe sexy Schmusebilder mit ihrer Busenfreundin Anastasia Karanikolaou.

Bei den Fans kommt dieser Art Content an - und vielleicht ja auch bei Jenners besserer Hälfte, dem 28-jährigen Rapper Travis Scott. Mit ihm hat sie eine Tochter, die einjährige Stormi. Möglicherweise folgt bald sogar Kind Nummer zwei. Vor wenigen Wochen scherzte Jenner jedenfalls anlässlich des Geburtstags ihres Freunds: "Lass uns rummachen und noch ein Baby bekommen." Na dann mal viel Erfolg.