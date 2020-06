Die Kardashian-Jenner-Familie weiß, wie man sich in Szene setzt und auch, dass man damit gar nicht früh genug anfangen kann. Dementsprechend werden schon die Kleinsten in den sozialen Medien präsentiert. Für Kylie Jenners Tochter geht es jetzt sogar noch einen Schritt weiter.

Die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans sind wahre Medienprofis. Sie wissen, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert und daraus Profit schlägt. Schließlich leben sie genau davon. Klar, dass da auch schon die Jüngsten ran müssen, um die Tradition der Familie fortzuführen. Nun erfährt Kylie Jenners Tochter nicht nur Instagram-Ruhm, sondern erscheint gleich mal auf dem Cover des Magazins "Vogue".

Zwar handelt es sich "nur" um die tschechische Ausgabe der Zeitschrift, dennoch ist die Zweijährige damit das jüngste "Vogue"-Cover-Girl aller Zeiten. Gemeinsam mit ihrer Mutter blickt sie auf dem Bild in die Kamera. Und zwar in die eines Smartphones. Grund dafür war die Corona-Pandemie, denn auch bei "Vogue" hält man sich an die Abstandsregeln.

Shooting per Videochat

Verantwortlich für das Cover sind Luca und Alessandro Morelli, zwei berühmte Modefotografen. Bei Instagram erzählen sie mehr zur Entstehungsgeschichte des Bildes. Die 22-jährige Jenner und ihre Tochter haben mit den Kreativköpfen per Facetime kommuniziert, dann hat Jenner das Foto mit ihrem Smartphone geschossen. Anschließend wurde das Ganze von den Morelli Brothers nachbearbeitet und cover-tauglich gemacht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

So wird der Weg schon einmal geebnet für Stormi, irgendwann einmal so erfolgreich wie ihre Mutter zu werden. Die flog zwar gerade von der "Forbes"-Liste der Milliardäre, hat aber dennoch bereits ein ordentliches Sümmchen gescheffelt. "Forbes" schätzt ihr Vermögen auf knapp 900 Millionen Dollar. Unter anderem verkauft Jenner Beautyprodukte ihrer Marke "Kylie Cosmetics".

Stormi Webster wurde am 1. Februar 2018 geboren. Ihr Vater ist der Rapper Travis Scott, von dem sich Kylie Jenner Oktober 2019 offiziell trennte. Seither gibt es immer wieder Gerüchte über eine Reunion der beiden. Erst am Sonntag wurden sie von Paparazzi wieder einmal gemeinsam beim Verlassen des Restaurants "The Nice Guys" in Los Angeles gesichtet. Anschließend fuhren sie sogar gemeinsam in Jenners Wagen davon.