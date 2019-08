US-Talkshow-Legende Larry King trennt sich von seiner Ehefrau Shawn Southwick King. Für den 85-Jährigen ist es bereits die achte Scheidung von der siebten Frau. Gescheitert ist die Ehe offenbar am Geld.

Anfang September 1997 heiratete Larry King die heute 59-jährige Shawn Southwick King. Jetzt hat er, selbst inzwischen 85 Jahre alt, die Scheidung eingereicht, wie sein Anwalt dem "People"-Magazin bestätigte. Für den einstigen Moderator der US-Talkshow "Larry King Live" ist es bereits die achte Scheidung.

Das Paar heiratete 1997.

Larry King habe den Antrag am Dienstag vor Gericht in Los Angeles eingereicht, berichtet das US-Promiportal "TMZ". Offiziell getrennt habe man sich demnach am 6. Juni aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen". Allerdings gibt es ein Video von Shawn Southwick King, das einen Tag später am Flughafen von Los Angeles aufgenommen wurde. Darin erzählt sie "Splash News", dass sich King gerade von einem Herzinfarkt erholen würde. Von Eheproblemen erwähnt sie nichts.

Streit ums Erbe

Kings Kinder sollen ihren Vater angefleht haben, diesen Schritt zu gehen, heißt es weiter. Wie eine Quelle "TMZ" berichtete, soll es bei den Eheleuten bereits seit geraumer Zeit immer wieder Streit um Geld gegeben haben. Shawn habe unter anderem versucht, Kings Kinder aus seinem Erbe streichen zu lassen. Und davon hat er einige.

In den 1960ern heiratete King zweimal Alene Akins - und ließ sich zweimal von ihr scheiden. Das Paar bekam zwei Kinder. Ein Kind brachte seine kurze Ehe mit Annette Kaye Anfang der 60er hervor, und mit Shawn Southwick King hat er zwei weitere Söhne im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie hat zudem einen Sohn aus ihrer ersten Ehe.

Die Beziehung von Larry King und Shawn Southwick King stand 2010 schon einmal vor dem Aus. Damals reichten beide die Scheidung ein, versöhnten sich aber kurz darauf wieder und zogen ihre Anträge zurück. 2016 dann kam die nächste Krise, als öffentlich über einen möglichen Ehebruch seitens Shawn diskutiert wurde.