Folge 5 der Liebes-Doku: Der Wendler träumt von einer Hochzeit "ohne Sex und ohne Frauen", Oli Pocher wird vielleicht Adelsexperte und Michis Ex tobt. Doch es gibt auch Grund zur Freude. Und zwar mit dem Rabattcode: "Wendlerlove".

"Au, au, au! Stop!", zetert der schmerzempfindliche Micha. In Folge 5 der TVNOW-Doku "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!", geht's nach der Zinken-Restauration ans Fäden ziehen. Und das ist für den "Egal"-Sänger, der zugibt, "eine Mimose" zu sein, alles andere als angenehm. Darf man sich vor der Prozedur eigentlich noch die Nase putzen? Schließlich ist es ja schon ein bisschen peinlich, wenn dem nasenfummelnden Doc plötzlich der ganze Schnodder entgegenkommt. Aber Vorsicht, es könnten sich "Krusten lösen!" Außerdem soll es schon Leute gegeben haben, die beim Naseputzen so dermaßen in Ohnmacht gefallen sind, dass der Zinken hinterher wie eine platte Hundeschnauze aussah.

Der Schönheitschirurg fummelt an Michas Nase herum und siehe da: Die Veränderung kann sich wirklich sehen lassen. Der Laura-Lover sieht gleich "ein paar Jährchen jünger" aus. "Wahnsinn, richtig gut gelungen!" Schnell eine Insta-Story machen und den Fans das tolle Ergebnis zeigen. Ein riesengroßes Dankeschön an ... mmh, wie heißt er noch gleich - der Nasen-Begradiger? Ach, auch "Egal!"

Zu eitel fürs Nasenpflaster: Der Wendler. (Foto: TVNOW)

Es könnte jetzt alles so bombastisch sein. Der Wendler hat die Nase schön, Fett absaugen ist heutzutage auch nichts Besonderes mehr und bald wird geheiratet. Aber nein, Dr. Sowieso mahnt dringend, die angebrachten Nasenpflaster unbedingt "eine ganze Woche" draufzulassen und auf keinen Fall abzunehmen. Das berge die Gefahr, dass die Nase "abrutscht", "runterfallt" oder sich sonst wie verselbstständigt. Problem: Der Schlagersänger ist Gast bei einer großen TV-Show und die kann er allein schon aus finanziellen Gründen nicht einfach absagen. Aber in eine Spielshow mit Nasenpflastern? Dafür ist Micha einfach "zu eitel". Das Tape muss runter, auch wenn die Nase danach abfällt.

Michis Hochzeit: "ohne Sex, ohne Frauen"

Der Wendler spielt mit seinem einstigen Erz-Feind Oli Pocher gemeinsam in der Show: "Denn sie wissen nicht, was passiert!" gegen TV-Legenden wie Jauch, Gottschalk und Schöneberger und möchte auf keinen Fall mit "getapter Nase in die Analen dieser Sendung eingehen." Vier Stunden keine Stütze für den frisch operierten Rüssel, der aktuell noch ein bisschen was von einer Knolle hat. "Aber die Nase von der Seite: einfach nur wow!"

Im Studio trifft der Schlager-Gott auf Insta-Schreck Pocher. Der frotzelt, er würde selbstverständlich zur Wendler-Hochzeit gehen, aber "höchstens als Adelsexperte", denn Leute, die vor Fernsehkameras heiraten, sehe er ohnehin "kritisch". Doch das Promi-Pärchen, das gemeinsam "830.000 Instagram-Follower" hat, ist nun mal geschäftstüchtig und Geld stinkt bekanntlich ja nicht.

Seine Hochzeit stellt der Michi sich indes recht zünftig vor, und zwar "ohne Sex, ohne Frauen und ohne, dass Laura in irgendeiner Weise kompromittiert wird". Schließlich haben die beiden ihren guten Ruf zu wahren. Der zahlt sich inzwischen richtig aus. Michi hat nämlich dank Instagram seinen allerersten Werbevertrag. Sehr lukrativ. Einfach die Beißer in so eine Zahnschiene stecken, die sie gleichzeitig bleicht und dabei schön debil grinsen. Mit dem Code: "Wendlerlove" gibt es satte 33 Prozent Rabatt.

Laura und die Krux mit dem künftigen Namen

Es ist der Wahnsinn. Mit gebleachter Kauleiste und neuer Nase rückt der Traum vom Kuss vorm Altar näher. Gäbe es da nicht einen Haken. Michael hat damals nämlich den Nachnamen seiner heutigen Ex-Frau angenommen und heißt nun mit bürgerlichem Namen Norberg. Doch Laura möchte gern wie Micha heißen. Claudia Norberg aber möchte das nicht und sieht ihren guten Namen und die Familienehre in Gefahr. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder dahergelaufene Willi und jede von der "Kinderbetreuung" davongerannte Laura einfach Norberg heißen könnten? Doch der Wendler verbietet sich jegliche Einmischung seiner Ex in seine neue Beziehung. Und damit die auch begreift, wie ernst er das meint, würde er von der Claudia bei Instagram garantiert nichts "reposten". Reposts gibt's nur, wenn die Leute cool sind, "Verlinkungen" ebenso.

Wie die beiden Verliebten den nervigen Shutdown übergehen können, der während der Aufzeichnung der Doku noch herrschte, erfahren wir nächste Woche. Außerdem: Warum ist Laura plötzlich so zickig? Wird Micha noch mehr Werbeverträge an Land ziehen und "mit einem lachenden Auge" ganz Fernsehdeutschland influencen? Wir dürfen gespannt sein. Den Code "Wendlerlove" haben wir ein Glück ja schon.

"Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" gibt es exklusiv bei TVNOW zu sehen.