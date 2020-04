Songs wie "Lean On Me", "Lovely Day" und "Ain't No Sunshine" sind Welthits und stammen alle von Bill Withers. Der Sänger, der den Soul in den 1970er Jahren maßgeblich mitgeprägt hat, ist mit 81 Jahren gestorben.

Der US-Sänger Bill Withers ist im Alter von 81 Jahren an Herzkomplikationen gestorben. Das bestätigte seine Familie der Nachrichtenagentur AP. Withers wurde in den 1970er Jahren mit Hits wie "Lean On Me", "Lovely Day" und "Ain't No Sunshine" weltbekannt. Der dreifache Grammy-Gewinner, der sich Mitte der 1980er Jahre aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hatte, starb bereits am Montag in Los Angeles.

"Wir sind am Boden zerstört durch den Verlust unseres geliebten, hingebungsvollen Mannes und Vaters", heißt es in dem Statement der Familie. Withers habe den Drang gehabt, Menschen mit seiner Poesie und Musik auf der ganzen Welt zu verbinden. "So privat er auch in der Nähe einer intimen Familie und Freunden gelebt hat, seine Musik gehört für immer der Welt. In dieser schwierigen Zeit beten wir, dass seine Musik Trost und Unterhaltung spendet."

Der Song "Lean On Me" wurde bei den Amtseinführung der US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton gespielt. Das "Rolling Stone Magazine" führt "Ain't No Sunshine" und "Lean on Me" ins seiner Liste der 500 größten Songs aller Zeiten.