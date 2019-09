Noch kein halbes Jahr ist es her, dass Lena Gercke einen neuen Mann an ihrer Seite präsentierte. Mit ihm ging es gleich mal ab in den Griechenland-Urlaub. Und dort scheint es gechillt zugegangen zu sein, wie ein Schnappschuss nun nahelegt.

Single zu sein, ist nichts für sie, verriet Lena Gercke Ende vergangenen Jahres in einem Interview. Wie gut, dass ihr schon wenig später eine neue Liebe über den Weg gelaufen ist. Sein Name: Dustin Schöne. Seine Profession: Regisseur für Werbefilme.

Mit dem neuen Mann an ihrer Seite machte sich die Gewinnerin der allerersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) vor Kurzem auf in den Urlaub. Davon zeugten so manche Schnappschüsse, die sie in den zurückliegenden Tagen gepostet hatte.

Unter anderem posiert Gercke vor strahlend blauem Wasser auf einem Boot. Ein anderes, in ihrer Instagram-Story veröffentlichtes Bild, zeigt sie und Schöne gemeinsam im Wasser. Sie klammert sich um seinen Hals, während er ihren Po und Oberschenkel umklammert.

Unendlich lange Beine

Doch alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und so scheint sich der Pärchenausflug inzwischen dem Ende zugeneigt zu haben. Das jedenfalls legt Gerckes Kommentar zu ihrem jüngsten Instagram-Post nahe. "Zurück an die Arbeit - aber das vermisse ich", schreibt sie da.

Dazu präsentiert die 31-Jährige ein Schwarzweiß-Bild, auf dem sie und Schöne im Bett lümmeln. Er trägt lediglich eine Shorts, sie einen Bikini. Ihren Kopf hat sie auf seinen Bauch gelegt, ihre scheinbar unendlich langen Beine lehnen an der Wand.

Tja, warum sollte es einem Model anders ergehen als jedem Bürohengst. Nach dem Urlaub fällt schließlich allen die Rückkehr in die Jobroutine schwer. Aber vielleicht helfen ihr ja die Schmetterlinge im Bauch ein bisschen darüber hinweg. Zu wünschen wäre es Gercke, die schon einige gescheiterte Beziehungen hinter sich hat. So war die GNTM-Siegerin unter anderem schon mit Sänger Jay Khan, Fußballer Sami Khedira und Kilian Müller-Wohlfahrt, Sohn des FC-Bayern Mannschaftsarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, liiert.