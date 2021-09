Wo Lena Gercke ist, ist es heiß. Deshalb trägt sie nur ein rosafarbenes Mini-Kleidchen, während sie vor Palmen und Kakteen über die Schulter nach hinten in die Kamera blickt. Doch so ganz vorteilhaft ist die Pose nicht. Das bemerkt auch ein Kollege.

Auf Ibiza regnet es die ganze Woche, sagt der Wetterbericht. Mit Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad ist es aber wenigstens weiterhin angenehm warm. So warm, dass sich Lena Gercke auf der Baleareninsel in ein rosafarbenes Mini-Kleidchen geworfen hat.

"Das Kleid, das ich in Berlin nicht tragen konnte", schreibt die 33-Jährige zu einer Serie von Schnappschüssen, die sie mit der Ortsmarke "Ibiza, Spanien" versehen hat und die sie in besagtem Outfit zeigen. Gercke steht dabei vor einem gemauerten Beet, in dem unter anderem Palmen und Kakteen angepflanzt wurden.

Für Aufmerksamkeit sorgt insbesondere das erste Bild. Von hinten seitlich aufgenommen, zeigt es Gerckes nahezu unbedeckten Rücken. Das Model hat den Kopf über die Schulter gelegt und blickt so versonnen in die Kamera. Die Hände wiederum hat Gercke vor sich verschränkt.

Seitenhieb von Thore Schölermann

"Wow" oder "Siehst fantastisch aus", loben viele Nutzer und Nutzerinnen die Aufnahmen. Doch Moderator Thore Schölermann kann es sich nicht verkneifen, die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 auf den Arm zu nehmen.

"Lena Gerke (sic!) pinkelt im Stehen … Wtf!", hinterließ er als Anmerkung in der Kommentarspalte. Dass er doch tatsächlich ihren Namen falsch schreibt, mag Gercke ihm ja vielleicht noch mal verzeihen. Dass ausgerechnet er als langjähriger "The Voice auf Germany"-Moderationskollege zu diesem humorvollen Seitenhieb ausholt, könnte allerdings noch für Redebedarf zwischen den beiden sorgen.

Ganz unrecht hat Schölermann aber natürlich nicht. Ein bisschen sieht es wirklich so aus, als würde sich Gercke in der Situation erleichtern. Doch reden wir lieber nicht darüber, sondern halten wir geschwind mit dem unverfänglichen Kommentar einer anderen Followerin dagegen: "Ich liebe das Kleid." Aber echt jetzt.