She even did her hair for you Lena hat einen Pony

Die Schlagzahl, mit der sich Lena Meyer-Landrut in den sozialen Netzwerken zu Wort meldet, hat deutlich nachgelassen. Nun jedoch postet sie mal wieder ein neues Lebenszeichen von sich. Ein Clip offenbart, dass sie jetzt den vollen Durchblick hat. Sie hat einen Pony!

"I went everywhere for you, I even did my hair for you" ("Ich ging für dich überall hin, ich habe mir für dich sogar meine Haare gemacht"), sang Lena Meyer-Landrut einst in ihrer Eurovision-Song-Contest-Siegeshymne "Satellite". Und elf Jahre später wird die zweite Zeile des Lieds tatsächlich wahr.

Love, oh love. (Foto: Instagram / lenameyerlandrut)

Die 30-Jährige hat auf ihrer Instagram-Seite mal wieder von sich hören lassen. Das heißt, eigentlich lässt sie nur von sich sehen. In einer Story postete sie einen lediglich mit dem Song "Life Is Not The Same" von James Blake unterlegten Clip, in dem sie mit neuer Frisur posiert.

Die brünetten Haare fallen ihr dabei offen über die Schultern. Der eigentliche Hingucker jedoch ist ihre Stirn, denn Lena trägt jetzt Pony! Jedenfalls, solange es sich nicht nur um eine Perücke handeln sollte. Schließlich prangt über dem Clip auch der Schriftzug "It's a shooting day". Und so könnte die Verwandlung auch nur temporär im Rahmen eines Fotoshootings vonstattengegangen sein.

Neues Album in Arbeit

So oder so, die vier Millionen Follower der Hannoveranerin dürften bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen sein. Schließlich verwöhnt sie Lena seit einiger Zeit nicht gerade mit allzu vielen Neuigkeiten aus ihrem Leben. Ihre Social-Media-Aktivitäten hat die Sängerin, die früher bei Instagram und Co omnipräsent war, inzwischen deutlich reduziert.

Ob das mit ihrem Privatleben zu tun hat, ist ungewiss. Vielleicht möchte sich Lena auch einfach auf ihre professionellen Tätigkeiten konzentrieren. Das letzte Mal, dass sie wirklich die Nachrichtenmaschine in den sozialen Netzwerken angeworfen hat, war, als es um die Veröffentlichung neuer Musik ging. Im Juni erschien schließlich ihr Song "Strip". Derzeit soll Lena auch an einem neuen Album arbeiten.