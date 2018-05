Unterhaltung

"Ich bin nicht depressiv": Lena ist nah am Wasser gebaut

Hier und da ist Lena zwar nach wie vor zu sehen, zuletzt etwa beim Filmfestival in Cannes. Doch ihr Leben in der Öffentlichkeit hat sie in den vergangenen Monaten drastisch heruntergefahren. Nun spricht sie über die Gründe für ihre Auszeit.

Sie hat sich ziemlich rar gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten. Ihren sonst so fleißig gefütterten Instagram-Account versorgte Lena Meyer-Landrut nur noch sporadisch mit neuen Fotos und Nachrichten. Und auch die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte hielt sich in Grenzen.

Vor zwei Wochen sah man sie dann aber doch mal wieder - auf dem roten Teppich während der Filmfestspiele in Cannes. Und anlässlich ihres 27. Geburtstags am 23. Mai ließ sie ihre Fans auch bei Instagram erneut an ihrem Leben teilhaben. So postete sie etwa ein Foto, das sie beim Baden im Pool in einem österreichischen Wellness-Resort zeigt und schrieb dazu: "Grinsebacke. Ich hatte gerade den wundervollsten Geburtstag im Paradies." Dazu dankte sie ihrem Freund, dem Basketballspieler Max von Helldorff.

Kurz darauf veröffentlichte sie weitere Bilder aus ihrem Urlaub, darunter eines, das sie im Bademantel beim Schreiben zeigt. "Ich schreibe auch - bringe meine Gedanken und Ideen zu Papier und versuche, Texte für Songs zu vollenden", heißt es unter anderem in ihrem Kommentar dazu.

Ein Moment Ruhe

Tatsächlich war es eine Schaffenskrise, die der Sängerin Ende vergangenen Jahres den Impuls für eine Auszeit gab. "Ich bin total im Findungsprozess, habe alles über Bord geworfen, alles weggeschmissen", gestand sie damals und erklärte, die geplante Veröffentlichung ihres nächsten Albums erst einmal zu verschieben. Auch eine ursprünglich für Februar 2018 angesetzte Tournee sagte sie ab.

"Vergangenes Jahr habe ich durch 'Sing meinen Song' viel Musik gemacht, aber auch andere Dinge: Events, Auftritte als Werbebotschafterin und Social Media. Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich das primär mache, weil mir musikalisch die Ideen fehlen. Dann lässt man sich gerne ablenken. Deshalb habe ich mir einen Moment Ruhe gegönnt und einen Cut gemacht", erläutert Lena nun im Interview mit dem Magazin "Bunte".

In das neue Album würden nun auch private Themen einfließen, erklärt sie zudem. "Weil ich für mich entdeckt habe, dass es Sinn macht, ehrlich zu sein - zu mir und zu anderen. Deshalb auch die etwas nachdenklicheren Posts auf Instagram. Ich habe weder Burnout noch bin ich depressiv. Ich teile halt jetzt, was ich wirklich denke."

Mit Vollgas ins Studio

Im Sommer wolle sie nun "im Studio Vollgas" geben, so die Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010, auch wenn sie die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft wohl etwas ablenken werde. "Während wir in Köln gewohnt haben, sind wir zu Fußball-Fans geworden. Als ich zum ersten Mal beim FC im Stadion war, habe ich bei der Hymne geweint, weil es so emotional war. Ich bin eben nah am Wasser gebaut", sagt Lena im "Bunte"-Gespräch mit Blick auf ihren Freund.

Apropos Lenas Freund. Alle, die angesichts der öffentlichen Zurückhaltung der Sängerin in jüngster Zeit schon spekuliert haben, sie plane womöglich ihre Hochzeit oder sei schwanger, lagen daneben. "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft. Aber es geht mir sehr gut!", stellt Lena klar.

Quelle: n-tv.de