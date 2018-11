Unterhaltung

Musikvideo als Therapiestunde: Lena lässt tief blicken

Die Rückkehr von Lena Meyer-Landrut ins musikalische Rampenlicht geht weiter. Mit der Veröffentlichung des Videos zu ihrem Song "Thank You" zündet sie die nächste Stufe. Es ist ein Clip, der wie eine Therapiesitzung anmutet - in Wort und Tanz.

Längst ist Lena Meyer-Landrut nicht mehr nur eine Sängerin. Sie ist Social-Media-Star, Werbegesicht und Stilikone. Doch ausgerechnet in ihrem eigentlichen Element als Musikerin erlebte sie zuletzt eine Schaffenskrise. Mit der ist es nun jedoch endgültig vorbei. Bereits vor zwei Wochen veröffentlichte die 27-Jährige ihren neuen Song "Thank You". Jetzt feierte auch das offizielle Video dazu Premiere. Und das lässt - wie bereits der Songtext - erneut tief blicken.

"Thank you for knocking me down. Cos these scars have just made me stronger" ("Danke für die Prügel. Denn diese Narben haben mich nur stärker gemacht"), singt Lena in dem Lied. Kurz vor der Veröffentlichung hatte die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin von 2010 mit einem Instagram-Post auf Mobbing und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken aufmerksam gemacht. Anfeindungen, die offenbar auch an ihr nicht spurlos vorübergehen.

Worte an "L"

Eine Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Dämonen scheint nun auch der Clip zu "Thank You" zu bieten. Er beginnt in aller Stille. Ganz in rot gekleidet, schreitet Lena durch die Dunkelheit und singt a cappella einige Zeilen, die an "L" gerichtet sind - mit anderen Worten an sie selbst. Ja, sie habe Angst vor den Fehlern, die sie mache, räumt sie ein. Doch es sei okay, ihren Weg zu gehen und ihre Ziele zu verfolgen, singt sie sich selbst ins Gewissen, ehe es mit "Thank You" so richtig losgeht.

Der Clip selbst wird dann an zwei Stellen von Gesprächsfetzen unterbrochen, die an eine Therapiesituation erinnern. "Ich glaube, ich kann mich ganz gut damit identifizieren, was du sagst, dass man vor Veränderungen halt Angst hat. Und wenn man's dann macht, dass man sich dann danach besser fühlt", hört man Lena sagen. Man müsse versuchen, "der Angst nicht so viel Raum zu geben".

Lena tanzt sich frei

An anderer Stelle lässt sie andere Personen zu Wort kommen. Jetzt ist sie in der Rolle der Zuhörerin. "Es ist das, was dir Kraft gibt, in die Zukunft zu schauen und zu hoffen, dass es besser wird", erklärt etwa eines ihrer Gegenüber.

Doch nicht nur mit Worten scheint Lena den Frust abschütteln zu wollen. Im "Thank You"-Clip tanzt sie ihn sich auch von der Seele. Der Song ist der erste Vorbote für das neue Album "Only Love, L", das im April 2019 erscheinen soll. Lena hat ihr Comeback als Musikerin geschafft.

Quelle: n-tv.de