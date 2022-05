Leni Klum ist in Partylaune

Vorgezogene Feier zum 18. Leni Klum ist in Partylaune

Gratulieren darf man ihr erst am Mittwoch: Leni Klum.

Eigentlich hat Leni Klum ja erst am Mittwoch Geburtstag. Doch nach Feiern ist ihr anscheinend bereits jetzt zumute. So präsentiert die Tochter von Heidi Klum schon mal eine standesgemäße Geburtstagstorte. Schließlich ist sie nun bald erwachsen.

Leni Klum feiert am 4. Mai ihren 18. Geburtstag. Doch solange will oder kann das Nachwuchsmodel offenbar nicht mehr warten. So zeigt die Tochter von Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account nun zwei Fotos von einer "vorgezogenen Geburtstagsfeier".

Auf beiden Bildern ist die Teenagerin auf einer Terrasse oder einem Balkon am Meer zu sehen. Vor ihr steht eine weiße Geburtstagtorte, auf der in rosa "Leni" und "18" stehen und die mit vielen Zuckerrosen in Pink- bis Creme-Tönen mit grünen Blättchen verziert ist.

Hinter der gebürtigen New Yorkerin im gemütlichen Lässig-Look ist eine große 18 aus unzähligen pink- und rosa-farbenen Luftballons zu sehen. Das Fast-Geburtstagskind lächelt an der Kamera vorbei - auf dem einen Foto mit offenen Augen, auf dem anderen mit geschlossenen.

Ein kleiner Star

Leni Klum ist das älteste Kind ihrer berühmten Mutter. Sie stammt aus einer Beziehung von Heidi Klum mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Die Noch-17-Jährige hat drei jüngere Halbgeschwister, die aus der Ehe ihrer Mutter mit dem Sänger Seal hervorgingen. Nachdem auch diese Ehe scheiterte, ist Heidi Klum aktuell mit Tom Kaulitz verheiratet. Der Tokio-Hotel Musiker ist deshalb Leni Klums Stiefvater.

Leni Klum tritt seit einiger Zeit als Model in die Fußstapfen ihrer Mutter, mit der sie Anfang 2021 gemeinsam auf dem Cover der deutschen Ausgabe des "Vogue"-Magazins zu sehen war. Wenig später absolvierte sie ihr Laufsteg-Debüt. An die Prominenz ihrer Mutter, die allein auf Instagram über neun Millionen Followerinnen und Follower hat, reicht sie noch nicht heran. Mit rund 1,3 Millionen Instagram-Fans ist jedoch auch sie längst ein einflussreicher Star.