Der Sommer ist da - auch im schönen Kalifornien. Wer will es Leni Klum da verdenken, dass sie einfach mal in der Sonne alle Viere von sich streckt? Zumal sie ja allen Grund hat, sich nach ihrem Schulabschluss zu erholen. Und was soll's? Dafür arbeitet ja wenigstens Mutti.

Achtung! Das Sommerloch droht! Da ist es doch gut, wenn Leni Klum das ein bisschen auszufüllen weiß. Womit? Na, mit zwei Schnappschüssen im Bikini, die sie - sehr zur Freude ihrer rund 1,4 Millionen Followerinnen und Follower - auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat.

Zu sehen ist die 18-Jährige, wie sie sich vor einer Zimmerpflanze mit Strohhut in einen Korbsessel lümmelt. Auf einem Bild hat sie den Hut tief ins Gesicht gezogen, auf dem anderen lüftet sie die Kopfbedeckung, sodass ihre geschlossenen Augen zum Vorschein kommen. "Zzz", verrät Leni Klum in ihrem schlichten Kommentar zu den Aufnahmen, dass sie womöglich etwas eingedöst ist.

Natürlich hat sich Leni Klum das Päuschen allemal verdient. Schließlich hat sie erst vor wenigen Tagen erfolgreich ihren Highschool-Abschluss absolviert, wie sie mit Urkunde und Schuluniform ebenfalls auf Instagram demonstrierte. Nun wolle sie ein Studium der Innenarchitektur aufnehmen, verriet sie vor Kurzem in einem Interview. Ihre Wunsch-Universität habe sie bereits aufgenommen, weshalb sie "total happy" sei.

Heidi Klum bei "America's Got Talent"

Da kommt die Auszeit zwischen Schule und Uni ihr sicher gerade recht. Zumal sie nebenbei ja auch noch ihre Model-Karriere am Laufen hält. Erst Anfang Juni posierte sie etwa für das Cover des deutschen Magazins "Glamour".

Entstanden sind die Aufnahmen der lümmelnden Leni vermutlich im gemeinsamen Zuhause mit ihrer Mutter Heidi Klum in Kalifornien. Während die Tochter ihre Freizeit genießt, ist das Familienoberhaupt nämlich gerade schon wieder schwer in den USA beschäftigt. Nach dem Ende der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" dreht die 49-Jährige aktuell für "America's Got Talent", das US-Pendant zum "Supertalent". Wenigstens eine im Haushalt muss ja die Brötchen verdienen.