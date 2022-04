Immer mal wieder lässt Leni Klum ihre Instagram-Follower an ihrem privaten Glück teilhaben. So auch in ihrem neuesten Post. Darauf drückt Freund Aris Rachevsky dem 17-jährigen Model einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Mehr als zwei Jahre sind Leni Klum und Aris Rachevsky bereits ein Paar. Und offensichtlich können die beiden einfach nicht voneinander lassen. In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich die 17-jährige Tochter von Heidi Klum innig mit ihrem ein Jahr älteren Liebsten.

Auf dem Foto nimmt Leni in einem Auto auf Aris' Schoß Platz. Liebevoll gibt ihr Freund ihr einen Kuss auf die Wange, während sie gekonnt in die Kamera schmunzelt. Zu dem romantischen Bild schreibt das Nachwuchsmodel: "Mein Roadtrip-Kumpel".

Leni Klum und der Eishockeyspieler Aris Rachevsky sind seit 2019 ein Paar. Im Januar dieses Jahres machten sie ihre Beziehung schließlich Instagram-offiziell. Seitdem postet Heidi Klums Tochter hin und wieder Schnappschüsse von sich mit ihrem Freund. Am 15. Februar etwa teilte sie ein gemeinsames Foto und schrieb zu einem Herz-Emoji: "Dritter Valentinstag mit dir."

Mitte Oktober 2021 begleitete Aris Rachevsky seine berühmte Modelfreundin bereits zur Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Als Paar feierten sie damit ihr Red-Carpet-Debüt. Ebenfalls mit dabei bei der Premiere: Leni Klums Adoptivpapa Seal. Der Ex-Mann von Heidi Klum hat die Musik zu dem Western beigesteuert, in dem unter anderem Idris Elba und Regina King zu sehen sind.