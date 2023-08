Kaum zu glauben aber wahr: Beim Anblick von Lenny Kravitz' neuestem Instagram-Post bleibt vielen die Spucke weg. Obwohl der US-Star fast 60 Jahre alt ist, kann er es mit seinem Waschbrettbauch locker mit jedem 30-Jährigen aufnehmen. Dafür setzt er nicht nur auf eine besondere Ernährung.

Nicht sechs, sondern acht stahlharte Muskeln wölben sich auf dem Bauch von Lenny Kravitz. Mit seinem Eightpack ist US-Star anscheinend in einen Jungbrunnen gefallen. Denn Kravitz wird nächstes Jahr schon 60. Ein Instagram-User kommentiert: "Ich sitze hier mit offenem Mund, kann es kaum glauben." Ein anderer meint: "Der Körper sollte mit einer Warnung kommen." Sogar Supermodel Naomi Campbell kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Gott, hab Erbarmen." Viele User wollen es dem US-Star gleichtun und fragen nun nach Tipps.

Hinter dem Waschbrett-Wunder steckt viel Disziplin und ein hartes Workout. Am liebsten trainiert Kravitz draußen in der freien Natur. Sein Fitnessstudio bestehe aus einem horizontalen Baumstamm, den er zusammen mit Handgewichten als Gewichtheberbank nutzte, erklärte er 2020 in der "Men's Health".

Ein hohes Alter sei keine Entschuldigung dafür, sich auf die faule Haut zu legen: "Meine beste Form liegt noch nicht hinter mir", sagte Kravitz "Sie liegt gerade vor mir. Wir verschieben die Messlatte immer weiter, je älter wir werden."

Doch auch ein ausgeklügelter Ernährungsplan steckt hinter dem erstaunlichen Fitness-Resultat. Wer ein Sixpack oder Eightpack will, braucht einen geringen Körperfett-Anteil, nur so kämen die Bauchmuskeln zum Vorschein, erklärt fitforfun.de. "Ab circa 10 Prozent bei Männern und 15 Prozent bei Frauen ist das Pölsterchen am Bauch in der Regel klein genug, um die Bauchmuskulatur freizulegen", so das Magazin. Lenny Kravitz ernährt sich vegan. Seit 2016 setzt er fast ausschließlich auf Rohkost und Bio, bestätigt er in der "Men's Health". "Ich habe einen Garten, aus dem die meisten dieser Lebensmittel stammen", so Kravitz.

Neben dem harten Training ist Kravitz auch eine gesunde Work-Life-Balance wichtig. Um auszuspannen, verbringt der Singer-Songwriter seinen Urlaub gerne auf der Bahamas-Insel Eleuthera. Das erzählt er im Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair". Hier verrät Kravitz auch das Geheimnis seiner täglichen Beautyroutine: "Ich benutze nur ein paar Dinge. Ich wasche mein Gesicht mit Wasser. Wenn ich hier bin, schrubbe ich es mit dem Sand des Ozeans, denn er ist sehr fein und puderig."

Vor allem setzt der US-Star auf Bio-Produkte: "Ich benutze Kokosnussöl für meinen Körper, Sheabutter, Kakaobutter", erklärt er weiter. Seinen Körper und seine Haare wasche er mit Mandelseife. "Es ist eine wirklich einfache Inselroutine, aber ich nehme sie überallhin mit", erzählt Kravitz.