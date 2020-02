Die meisten Teilnehmer zeigen sich einsichtig, was die neuen Bestimmungen angeht.

Beim Tanzen wird sich der Körperkontakt kaum vermeiden lassen, dennoch gelten in der RTL-Show "Let's Dance" ab sofort neue Hygieneregeln. Mit Desinfektionsstationen und Tipps des Senders soll das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus minimiert werden.

Die Angst vor dem Coronavirus macht auch vor der Tanzshow "Let's Dance" nicht Halt: RTL hat nun einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, mit denen die Gefahr einer Infektion im Studio der wöchentlichen Show gebannt werden soll. Stars, Juroren, Profitänzer, Mitarbeiter und das Publikum werden darum "gebeten, auf körperliche Höflichkeitsbekundungen und Körperkontakt zu verzichten", heißt es seitens RTL.

Zudem gelten laut dem Sender folgende Hygieneregeln: Hände waschen so oft es geht, Desinfektionsstationen in Cateringbereichen, Nebenräumen sowie den Waschräumen nutzen, unkontrolliertes Husten und Niesen vermeiden und Hygienetipps des Senders beachten. Was sagen die prominenten Teilnehmer zu den neuen Regeln?

"Ob man sich die Hand gibt, sich küsst oder drückt - die Freundschaft bleibt dieselbe. Man kann sich ja auch so grüßen", zeigt sich Sükru Pehlivan einsichtig. Sabrina Setlur hofft, dass die Lage im Team weiterhin entspannt bleibt. "Wir hatten die Schweinepest, wir hatten die Vogelgrippe. Ich verschönere hier nichts, aber Leute, bewahrt die Ruhe. Es bringt nichts, wenn jetzt jeder durchdreht."

Am Freitag, den 28. Februar steht die zweite Show der diesjährigen Staffel an. Die Promis werden nach der Kennenlernshow dann erstmals mit ihren Profi-Tanzpartnern aufs Parkett gehen.