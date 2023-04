Die Corona-Zwangspause läutet den Niedergang einer 35 Jahre währenden Broadway-Legende ein. Nach fast 14.000 Vorstellungen fällt für "Das Phantom der Oper" der letzte Vorhang. Musical-Komponist Lloyd Webber wird mit stehenden Ovationen verabschiedet.

Nach rekordverdächtigen 35 Jahren ist die am längsten laufende Broadway-Show zu Ende gegangen: Nach fast 14.000 Vorstellungen fiel für das "Phantom der Oper" am Sonntagabend der letzte Vorhang. Seit seinem Debüt im Januar 1988 lockte das Musical von Andrew Lloyd Webber rund 20 Millionen Touristen und Einheimische an, der Ticketverkauf brachte mehr als 1,4 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro ein. Zuletzt waren die Besucherzahlen jedoch zurückgegangen, nach 18-monatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hatte das Stück Schwierigkeiten, wieder an die alten Erfolge anzuknüpfen.

Den Rekord für das am längsten laufende Broadway-Stück hatte das mit sieben Tony-Awards ausgezeichnete Musical bereits am 9. Januar 2006 gebrochen. Über die Jahre arbeiteten für die Show nach Schätzungen der Produzenten rund 6500 Menschen, darunter 450 Schauspieler.

Nachricht vom Ende kurbelt Kartenverkauf nochmal an

Die ausverkaufte letzte Vorstellung am Sonntagabend war die 13.981. Die 1600 Zuschauer applaudierten stehend, als Lloyd Webber gemeinsam mit der derzeitigen und der allerersten Besetzung zum letzten Vorhang auf die Bühne des Majestic Theatres kam. Ursprünglich hätte die Show bereits im Februar abgesetzt werden sollen. Die Nachricht, dass das "Phantom" zu Ende geht, kurbelte den Kartenverkauf jedoch noch einmal an, sodass das Enddatum auf Mitte April verschoben wurde. Nach der Abschiedsfeier am Sonntagabend soll das Theater nun erst einmal ausgiebig renoviert werden.

Seit der Uraufführung 1986 in London wurde das Stück von mehr als 145 Millionen Menschen in 183 Städten auf der ganzen Welt gesehen. Es wurde in 17 Sprachen aufgeführt. Vorlage für das "Phantom der Oper" ist der Roman des Franzosen Gaston Leroux von 1911 um ein Musik-Genie mit entstelltem Gesicht, das um 1870 in den Katakomben der Pariser Oper haust und sich in eine junge Sängerin verliebt. Das mörderische Phantom verbirgt sein Gesicht hinter einer Maske.