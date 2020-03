Fast drei Jahrzehnte war Jan Fedder aus dem "Großstadtrevier" nicht wegzudenken. Nun läuft mit "Schlüsselmomente" die allerletzte Folge mit dem Schauspieler in seiner Paraderolle als "Dirk Matthies". Fedder war vor knapp drei Monaten gestorben.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Schauspieler Jan Fedder ist heute Abend zum letzten Mal in einer neuen Folge der beliebten Vorabendserie "Großstadtrevier" als Polizist Dirk Matthies im Ersten zu sehen. "Schlüsselmomente" ist die neunte von 16 Folgen der aktuellen 33. Staffel. Fedder war seit der 37. Folge (1992) dabei und der unangefochtene Serienliebling.

In "Schlüsselmomente" geht es um Nele Jansen (Emilia Nöth). Sie wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, wähnt sich jedoch mit ihrer Ausbildung bei Schlüsselmacher Hans Adler auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Diese Hoffnung wird jäh zunichte gemacht, als Adler unerwartet stirbt und die Nachfolge seines Ladens ungeklärt bleibt. Mehrere Einbrüche in dem Geschäft rufen Harry Möller (Maria Ketikidou) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) auf den Plan. Sie geraten nicht nur in kriminelle, sondern auch familiäre Verwicklungen.

Große Anteilnahme

Dirk Matthies observiert derweil den Schweizer Urs Jäggi (Daniel Rohr), der unter dem Verdacht steht, mithilfe von Charity-Turnieren im Beachvolleyball Kokain zu vertreiben. Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Jessy Jahnke (Farina Flebbe) forschen nach, ob hier ein Zusammenhang besteht und müssen schon genau hinsehen, um diesen Fall zu knacken ...

Jan Fedder verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Hamburger Wohnung. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand die von Fedder zu Lebzeiten persönlich geplante Trauerfeier am 14. Januar 2020, seinem 65. Geburtstag, im Hamburger Michel statt. Anschließend gab es einen Trauerkonvoi durch St. Paulis Straßen. Zwei Tage später wurde der Hamburger Künstler im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt.