"Erschütternde Neuigkeiten": Lily Allen sagt Konzerte ab

Eben erst hat Lily Allen viele Fans mit ihrer Biografie geschockt. Darin schildert sie so einige aufwühlende Details aus ihrem Leben. Nun sorgt die Sängerin erneut für Aufregung. Sie sagt zwei Konzerte in den USA ab - und das offenbar nicht nur wegen Krankheit.

Was ist nur los bei der britischen Popsängerin Lily Allen? Wegen einer Krankheit musste sie kurzfristig ihr Konzert am Mittwoch in Chicago und den darauffolgenden Auftritt in Minneapolis absagen. Doch auch von traurigen News von zu Hause spricht die Sängerin in den sozialen Netzwerken. Worum es dabei geht, verrät die 33-Jährige gleichwohl nicht.

"In Kürze werde ich euch mehr Einzelheiten berichten", schrieb Allen auf Twitter zunächst zur krankheitsbedingten Absage ihres Konzerts in Chicago. "Es tut mir für alle so leid, aber ich kämpfe damit schon seit dem 16. Oktober", so die Britin weiter.

Einige Zeit später richtete sich die Sängerin in einer Video-Botschaft erneut an ihre Fans. Diesmal erklärte sie, auch das für Donnerstag in Minneapolis geplante Konzert müsse abgesagt werden. Der Grund sei eine Entzündung ihrer Stimmbänder. Sie habe keine Wahl und arbeite nun daran, die Termine neu anzusetzen, so die 33-Jährige.

Getweetet und gelöscht

In weiteren Tweets sprach Allen zugleich von "schrecklichen Neuigkeiten", die sie von zu Hause ereilt hätten. Später löschte sie diese Kurznachrichten wieder. Wörtlich hieß es in einem der Tweets: "Ich kann nicht reden und bin wirklich erschüttert von den Neuigkeiten von zu Hause." Eine zweite Botschaft las sich ähnlich: "Ich bin wirklich ziemlich krank und habe gerade erst erschütternde Neuigkeiten erfahren." Zugleich bat sie die "Trolle", sie ausnahmsweise mal in Ruhe zu lassen - wohl in der Befürchtung, mit Negativkommentaren überhäuft zu werden.

Die in London geborene Allen befand sich in den vergangenen Wochen mit ihrem neuen Album "No Shame" in den USA auf Tour. Schlagzeilen machte sie zuletzt jedoch nicht nur mit ihrer Musik. So offenbarte sie in ihrer im September erschienenen Biografie "My Thoughts Exactly" einige aufwühlende Details aus ihrem Leben. Unter anderem schildert sie in dem Buch ihren Kampf mit Essstörungen, den Missbrauch von Drogen und Alkohol sowie sexuelle Eskapaden mit Männern wie Frauen. Zugleich berichtet sie, sexuell missbraucht worden zu sein.

