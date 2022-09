14 Jahre lang ist Moderatorin Linda de Mol mit dem Musiker Jeroen Rietbergen liiert. Nebenher soll der 51-Jährige im Rahmen seiner Arbeit für die TV-Show "The Voice of Holland" Frauen belästigt haben. De Mol will davon jedoch nichts mitbekommen haben.

TV-Moderatorin Linda de Mol hat sich ausführlich zum Missbrauchsskandal um ihren Ex-Partner Jeroen Rietbergen in den Niederlanden geäußert. Die 58-Jährige hatte sich Anfang des Jahres von ihrem langjährigen Freund getrennt. Zuvor war publik geworden war, dass Rietbergen bei seiner Arbeit für die TV-Sendung "The Voice of Holland" seine Macht als Bandleader missbraucht und Kandidatinnen sexuell belästigt haben soll.

In ihrem Magazin "Linda" beschreibt de Mol nun den Abend des 12. Januars 2022, an dem sie nach eigener Aussage zum ersten Mal von den Vorwürfen erfahren haben will. Sie habe demnach gerade ein Risotto zubereitet, als eine Mail ihr Leben schlagartig verändert habe. "Ich stürzte in ein großes, tiefes, schwarzes Loch", schreibt de Mol.

"Dass jemand, den du so sehr liebst, sich mit jungen Frauen schlecht benommen hat - das erzeugte Traurigkeit und Wut bei mir", erklärt die Moderatorin weiter. In den darauffolgenden Tagen habe sie sich "wie betäubt" gefühlt und ihr eigenes Zuhause nicht verlassen können.

Es wird weiter ermittelt

In den Niederlanden wird kontrovers diskutiert, ob de Mol bereits 2020 von den Vorwürfen wusste. Zwei Frauen sollen sich damals an sie gewandt haben. De Mol beteuert in ihrem jetzigen Statement jedoch: "Ich wusste, und das schwöre ich bei meinen beiden Kindern, von nichts bei 'The Voice'."

Nach einer Auszeit war de Mol erst Anfang dieses Monats ins Fernsehen zurückgekehrt. Sie moderierte eine neue Ausgabe der Spielshow "Miljoenenjacht" ("Millionenjagd"). Die Staatsanwaltschaft ermittelt derweil weiter gegen ihren 51-jährigen Ex-Partner. Ob es zu einer Anklage kommt, ist derzeit ungewiss.

"The Voice of Holland" ist das niederländische Pendant zu der hierzulande erfolgreichen Castingshow "The Voice of Germany". Es ging bereits 2010 und damit sogar ein Jahr früher als die deutsche Version auf Sendung. Rietbergen war seit 2013 für das Format tätig.

Linda de Mol ist in den Niederlanden eine populäre Moderatorin. Doch auch in Deutschland machte sie sich einen Namen, insbesondere als Gastgeberin der RTL-Show "Traumhochzeit" in den 90er-Jahren.