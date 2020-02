Mit seinem Stargast Ornella Muti tanzt sich Ex-Baulöwe Richard Lugner auf dem Wiener Opernball die Sorgen weg. Seine ursprünglich vorgesehene Begleitung Lindsey Vonn absolviert derweil demonstrativ ein Kontrastprogramm. Die Ex-Skirennläufern genießt die Natur im Bikini.

Eigentlich sollte Lindsey Vonn am Donnerstagabend an der Seite von Richard "Mörtel" Lugner über den Wiener Opernball flanieren. Doch der ehemalige Ski-Star macht nach seiner Absage offenbar lieber Urlaub am Strand.

Auf Instagram postete Vonn ein Selfie im roten Bikini und mit nassen Haaren samt ihrer Hundedame Lucy. Auf dem Foto blickt sie lächelnd über ihre Schulter, als wolle sie diese Lugner zuwenden. Dazu schreibt sie: "Einfach nur zwei Mädchen auf einem verrückten Abenteuer." Das Ganze garnierte sie mit dem Hashtag "secretprojekt" ("Geheimes Projekt"). Offenbar ist sie gerade frisch dem Meer entstiegen.

Ihr Verlobter, der Eishockey-Star P. K. Subban, kommentierte den Schnappschuss mit den Worten "Verrückte Pobacken". Bereits drei Tage zuvor hatte Vonn ein Bild offenbar vom selben Strand gepostet, als sie sich zusammen mit Lucy eine Abkühlung im Wasser gönnte. Mit ihrem ersten Urlaubs-Pic bedankte sie sich bei ihren zwei Millionen Followern für die Unterstützung.

Absage via Twitter

Lugner hatte die frühere Skirennläuferin Ende Januar als seine Begleitung beim diesjährigen Opernball in Wien vorgestellt. Bei einer Pressekonferenz, die er zur Bekanntgabe des Coups abhielt, präsentierte er auch ein Nacktfoto der 35-Jährigen. Möglicherweise war es das, was Vonn sauer aufstieß. Jedenfalls ließ sie ihre Opernball-Teilnahme wenig später via Twitter platzen.

Stattdessen begleite nun die italienische Schauspielerin Ornella Muti den einstigen österreichischen Baulöwen zu dem Ball. "Sie macht alles mit", freute sich der 87-Jährige über die Unkompliziertheit seines Ersatzgastes. Und tatsächlich wirkte Muti, unter anderem bekannt aus 80er-Jahre-Streifen wie "Gib dem Affen Zucker" oder "Flash Gordon", glücklich und ausgelassen, als sie mit Lugner über das Parkett schwebte. So konnte am Ende offenbar jeder zufrieden sein.