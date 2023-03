15 Jahre nach "Der unglaubliche Hulk" zieht es Schauspielerin Liv Tyler zurück zu Marvel. Sie wird in "Captain America 4" mitspielen. Mit Tyler erlebt auch eine wichtige Figur des Comic-Franchise ein Comeback.

15 Jahre ist es her, dass Darstellerin Liv Tyler in "Der unglaubliche Hulk" mitspielte. Nun kehrt sie für die Rolle der Wissenschaftlerin Betty Ross in "Captain America 4" zu den Marvel Studios zurück, meldet "The Hollywood Reporter". Ross ist die Tochter von General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, der in mehreren Filmen von dem verstorbenen William Hurt gespielt wurde und demnächst von Harrison Ford verkörpert wird.

Die Marvel Studios veröffentlichten "Der unglaubliche Hulk" Sommer 2008. Es war der zweite große Film des Studios, das zuvor mit "Iron Man" das Marvel Cinematic Universe - ein fiktives Universum, in dem die Superheldenfilme der Marvel Studios spielen - ins Leben gerufen hatte. Die Hauptrolle spielte Edward Norton als Bruce Banner/The Hulk. Der Schauspieler verließ das Franchise und Mark Ruffalo nahm in "The Avengers" seinen Platz ein. Liv Tylers Figur verschwand aus dem Kosmos, es wäre also sowohl für die Darstellerin als auch Betty Ross selbst ein Comeback im MCU.

Ein gewaltiges Franchise

Zur Top-Besetzung des Films, der derzeit unter dem Titel "Captain America: New World Order" von Regisseur Julius Onah in Atlanta gedreht wird, gehört Anthony Mackie in der Hauptrolle Sam Wilson. Er trägt zum ersten Mal den Mantel von Captain America auf der großen Leinwand.

Seit Tylers Abkehr ist das MCU stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es 31 Filme im MCU. Derzeit läuft noch "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in den deutschen Kinos. Als Nächstes soll der dritte Teil der "Guardians Of The Galaxy"-Reihe erscheinen. Zusätzlich gibt es noch 17 Serien im Marvel-Universum. "Captain America 4" soll laut Disney am 3. Mai 2024 erscheinen.