Zuletzt machte die kleine Schwester von Kate Moss mit einem Reha-Aufenthalt von sich reden und berichtete selbst in den sozialen Medien darüber. Nun scheint es ihr besser zu gehen. Auf der Plattform OnlyFans berichtet sie von einem verbesserten Gesundheitszustand - und von mehr.

Erst kürzlich hat Model Lottie Moss, die Schwester von Topmodel Kate Moss, einen längeren Reha-Aufenthalt wegen Drogenmissbrauchs hinter sich gebracht. Jetzt hat sie laut "The Sun" in einem Video auf der Plattform OnlyFans aus dem Nähkästchen geplaudert und Details über ihr früheres Sexleben verraten. Früher habe sie demnach mit "Hunderten" von Männern geschlafen. Einmal habe sie einen "fantastischen" Dreier mit einem Freund und einem Popstar gehabt. Einen Namen verrät Lottie Moss nicht.

"Früher bin ich viel ausgegangen und hatte viel Spaß mit Jungs, aber ich bin irgendwie ruhiger geworden", wird die 24-Jährige zitiert. Zuletzt habe sie etwa einen Monat in einer Reha-Klinik verbracht, "wegen verschiedener Probleme, Dinge wie psychische Gesundheit". Sie habe kein Problem damit, offen über jene Themen zu sprechen: "Ich denke, es ist so wichtig."

Bereits im Februar hatte Lottie Moss öffentlich bekanntgegeben, drogenabhängig zu sein und sich in einer Entzugsklinik zu befinden. "Ich habe eine wirklich schlimme Sucht nach Kokain", offenbarte Lottie Moss in einem TikTok-Video mit der Unterzeile: "Wenn Leute fragen, warum ich in der Klinik bin."

"Ich war deprimiert und unglücklich"

Nach Informationen der britischen Zeitung "Daily Mail" soll Moss in einer Einrichtung im US-Staat Arizona behandelt worden sein. Auch Lotties große Schwester Kate, mittlerweile 48 Jahre alt, war früher mit ähnlichen Geschichten regelmäßig in den Schlagzeilen.

Weiter hat das Model laut Bericht über den Konsum von Marihuana gesprochen, der ihr in der Klinik untersagt worden sei. Das Rauchen helfe ihr aber angeblich dabei, "zu entspannen und Stress abzubauen", denn sie leide oft unter Angst und sei lange "sehr deprimiert und sehr unglücklich" gewesen, so Lottie Moss. Aktuell würde sie sich "besser" fühlen und sei "jetzt so viel glücklicher".