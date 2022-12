Das bekommen Fans nur selten zu sehen: Weihnachten teilt Schauspieler Luke Evans auf Instagram einen süßen Schnappschuss mit seinem Partner Fran Tomas. Bei dem Selfie handelt es sich um eines der ersten Fotos, auf dem Evans seinen Liebsten zeigt.

So privat zeigt sich Luke Evans nur selten: Der britische Schauspieler und Sänger hat das Weihnachtsfest offenbar mit seinem Partner Fran Tomas verbracht. Auf Instagram überrascht der 43-Jährige seine Fans mit einem süßen Pärchenselfie, auf dem die beiden in einem schneebedeckten Garten stehen.

"Fröhliche Weihnachten von uns an euch", schreibt Evans zu dem seltenen Schnappschuss. Er selbst trägt auf dem Foto eine rot-schwarz-karierte Jacke, einen Schal und eine Baskenmütze. Freund Fran Tomas ist ebenfalls in dicker Winterjacke zu sehen. Aneinander gekuschelt posieren die beiden mit einem Schmunzeln für die Kamera.

Bei dem Selfie handelt es sich um eines der ersten Fotos, auf dem Evans seinen Liebsten zeigt. Der Schauspieler und der spanische Grafikdesigner sollen seit etwas mehr als einem Jahr liiert sein. Zuvor führte er bis Ende 2020 eine On-Off-Beziehung mit dem Art-Director Rafael Olarra.

Für Evans lief es in diesem Jahr nicht nur privat, sondern auch beruflich gut. Im November gelang ihm auf seinem zweiten Album ein Coup. Er konnte Schauspielkollegin Nicole Kidman für ein Duett gewinnen. Zudem ist das vielbeschäftigte Allroundtalent in seiner nächsten Serie zu sehen. Seit Ende November läuft "Echo 3" beim Streamingdienst Apple TV+. In der Thriller-Serie spielt Evans einen abgeklärten Elitesoldaten, der seine in Südamerika entführte Schwester retten will.