Noch keine Woche ist es her, dass Luna Schweiger über ihren neuen Freund gesprochen hat. So datet die Tochter von Til Schweiger nun den Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt. Und jetzt zeigen sich die beiden auch bereits das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Wo die Liebe hinfällt ... Und im Fall von Luna Schweiger ist sie nun halt auf den Fußballer Kevin Prinz von Anhalt gefallen. Das hatte die 25-jährige Tochter von Schauspieler und Regisseur Til Schweiger bereits vergangene Woche bekannt gegeben. Der "Bild am Sonntag" verriet sie, sie seien schon "seit einem halben Jahr zusammen". Und: "Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen."

Nun hat auch die Öffentlichkeit eine erste Kostprobe von der gemeinsamen Freizeitgestaltung des Paares erhalten. So absolvierten Luna Schweiger und ihr 28-jähriger Freund am Rande eines Konzerts von Sängerin Billie Eilish in Bonn ihren ersten Pärchen-Auftritt im Blitzlichtgewitter.

Bei seinen Outfits hatte sich das Paar gut abgestimmt. Beide kamen in schwarz. Luna Schweiger wählte eine Wide-Leg-Lederhose und eine schlichte Bluse. Kevin von Anhalt erschien in einem Ensemble aus Hemd, Hose und Lederjacket.

Geboren als Kevin Feucht

Wirklich adeliger Herkunft ist Luna Schweigers Freund natürlich nicht. Als Kevin Feucht geboren, wurde er Ende 2021 von Frédéric Prinz von Anhalt adoptiert. Auch sein wiederum als Hans-Robert Lichtenberg zur Welt gekommener Adoptivvater hatte ursprünglich natürlich gar kein blaues Blut. Frédéric Prinz von Anhalt ist seit 1980 ebenfalls nur adoptiert.

Als Fußballer kickt Kevin von Anhalt derzeit beim Verein Türkspor Augsburg in der 5. Liga. Auch er äußerte sich vor Kurzem bereits in der "Bild"-Zeitung zu seiner Beziehung. "Ich habe Luna sofort wegen ihrer offenen, lockeren und sehr lustigen Art ins Herz geschlossen. Selten habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich so viel lache und so viel Spaß zusammen habe", plauderte er etwa aus.

Luna Schweiger ist die älteste Tochter von Til Schweiger. Sie ist als Schauspielerin insbesondere an der Seite ihres Vaters bekannt. Sie spielte in Filmen wie "Keinohrhasen" (2007), "Phantomschmerz" (2009), "Schutzengel" (2012) und "Tschiller: Off Duty" (2016) mit. Gemeinsam mit ihrer Schwester Emma (19) und Vater Til steht sie im Sommer zudem für den Film "Manta, Manta 2", der Fortsetzung des 90er-Jahre-Kultfilms, vor der Kamera.