Im April des vergangenen Jahres werden Macaulay Culkin und Brenda Song zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Jetzt wollen die zwei auch den Bund der Ehe eingehen und haben sich verlobt. Für den "Kevin - Allein zu Haus"-Star wird es nicht die erste Hochzeit sein.

Macaulay Culkin und Brenda Song wollen heiraten. Wie eine nicht näher genannte Quelle dem "People"-Magazin bestätigt hat, haben sich die beiden Schauspielstars verlobt. Song ist darüber hinaus am vergangenen Montag mit einem auffälligen Diamantring an ihrer linken Hand in Beverly Hills gesichtet worden. "People" liegt ein entsprechendes Foto vor. Weitere Details zum Antrag oder zu den Hochzeitsplänen des Paares, das seit 2017 liiert ist, sind nicht bekannt.

Hat "Ja" gesagt: Brenda Song. (Foto: imago images/Independent Photo Agency Int.)

Der 41-jährige Culkin und die acht Jahre jüngere Song sind im April 2021 zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn hört auf den Namen Dakota, eine Hommage an Culkins im Jahr 2008 verstorbene Schwester Dakota. Sie kam 2008 mit 29 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Zweite Ehe für Culkin

Nach seinem frühen Erfolg in Hollywood hatte Macaulay Culkin mit familiären Problemen zu kämpfen und machte zudem jahrelang vor allem durch Drogen und Skandale von sich reden. Der Culkin-Familie gehören sieben Geschwister an - darunter auch die Schauspieler Kieran und Rory.

Verheiratet war Macaulay Culkin schon einmal, und zwar mit der Schauspielerin Rachel Miner. Die ehelichte er 1998, vier Jahre später ließ sich das Paar allerdings auch schon wieder scheiden. Außerdem war er mal mit Mila Kunis, heute verheiratet mit Ashton Kutscher, und Kollegin Jordan Lane Price liiert. Brenda Song hat ebenfalls einen nicht völlig unbekannten Ex: Sie war verlobt mit Trace Cyrus, dem Bruder von Miley Cyrus. Die beiden sind aber schon seit 2012 getrennt.