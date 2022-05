Was ist denn mit Machine Gun Kellys Körper passiert? Auf Instagram überrascht der Musiker mit einem Nacktbild, auf dem alle seine Tattoos verschwunden sind. Grund für die Veränderung ist der Film "Good Mourning".

So hat man Machine Gun Kelly noch nie gesehen. Der Musiker zog für ein neues Instagram-Foto blank. Doch nicht nur die Nacktheit überraschte seine Followerinnen und Follower. Den Körper des 32-Jährigen zierten plötzlich nur noch wenige Tattoos. Sonst ist der Musiker für seinen volltätowierten Körper bekannt. "Du siehst extra nackt aus ohne deine Tattoos", stellte eine Abonnentin schnell fest.

Auch andere stellten klar, dass es merkwürdig sei, Machine Gun Kelly ohne die Tinte unter seiner Haut zu sehen. "Ich habe mich schon gewundert, was mit dem Bild nicht stimmt", schrieb eine Userin. "Es ist so komisch, dich ohne die Tattoos zu sehen", erklärte eine weitere Followerin. Doch weshalb zeigte sich Machine Gun Kelly überhaupt ohne seinen auffälligen Körperschmuck?

Hintergrund ist der Film "Good Mourning", bei dem Machine Gun Kelly Regie geführt und die Hauptrolle übernommen hat. Der US-Amerikaner spielt darin den Schauspielstar London Clash, der sich zwischen seiner großen Liebe und einer lebensverändernden Hauptrolle in einem Blockbuster entscheiden muss. Für seinen Schauspielauftritt wurde der Großteil der Tattoos von Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, überschminkt.

Neben MGK treten auch seine Verlobte Megan Fox und viele weitere Topstars in "Good Mourning" auf. In seiner Beziehung zu der Schauspiel-Schönheit scheint es allerdings nicht so gut zu laufen wie in seiner Karriere. Erst vor kurzem zog das Paar verwunderte Blicke auf dem roten Teppich auf sich. Meghan Fox stand bei den "Daily Front Row Awards" in Los Angeles mit Abstand sichtlich genervt neben ihrem Verlobten Mashine Gun Kelly und konnte sich kein Lächeln abringen. Das Video von dem Vorfall machte daraufhin bei Instagram die Runde. Fans des Pärchens kommentierten unter dem Beitrag, dass die "Flitterwochen vorbei" seien und nun die Realität das Paar einholen würde.