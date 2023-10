Der Angriff der Terrormiliz Hamas auf Zivilisten in Israel erschüttert die Welt. Auch immer mehr Prominente äußern sich öffentlich zu den Ereignissen nahe des Gazastreifens. Unter ihnen ist neben Madonna auch Natalie Portman, für die "barbarischen Taten" unbegreiflich sind.

Prominente aus Film und Musik haben sich entsetzt über den beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gezeigt und den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt. Madonna postete ein Video von den Ereignissen und schrieb dazu: "Was sich in Israel abspielt, ist verheerend ... Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie all diese Familien und vor allem Kinder auf den Straßen zusammengetrieben, angegriffen und ermordet werden." Und weiter: "Stellen Sie sich vor, das würde Ihnen passieren. Es ist unfassbar."

"Konflikte können niemals mit Gewalt gelöst werden. Leider versteht die Menschheit diese universelle Wahrheit nicht. Sie hat sie nie verstanden", so die 65-Jährige. "Wir leben in einer vom Hass verwüsteten Welt." Ihr Herz schlage für Israel, betont die Pop-Diva. "Für die Familien und Häusern, die zerstört wurden. Die Kinder, die verloren sind. Die unschuldigen Opfern, die getötet wurden. Für alle, die unter diesem Konflikt leiden oder leiden werden. Ich bete für Sie. Ich bin mir bewusst, dass dies das Werk der Hamas ist und es viele unschuldige Menschen in Palästina gibt, die diese Terrororganisation nicht unterstützen. Dieser tragische Anschlag wird nur noch mehr Leid für alle verursachen." Sie ruft ihre Follower und Followerinnen dazu auf, mit ihr für Frieden zu beten.

"Ich bin entsetzt"

"Mein Herz ist gebrochen", schreibt auch Natalie Portman auf Instagram. Kinder, Frauen und ältere Menschen seien ermordet und aus ihrem Zuhause entführt worden. "Ich bin entsetzt über die barbarischen Taten", schrieb die 42-Jährige weiter. Ihr Herz schlage für die Familien aller Betroffenen. Zuvor zu Wort meldeten sich schon Madonna-Manager Guy Oseary, Schauspielerin Jamie Lee Curtis, ihre Kollegin Gal Gadot, "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill und das israelische Modell Bar Refaeli.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus völlig überraschend Raketenangriffe auf Israel gestartet. Gleichzeitig drangen bewaffnete Hamas-Terroristen über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Allein bei einem Festival starben 260 zuvor friedlich feiernde Gäste zwischen 20 und 40 Jahren. Insgesamt sollen inzwischen mehr als 700 Menschen auf israelischer Seite tot sein, nach dortigen Angaben wurden außerdem mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen verschleppt. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.