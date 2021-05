"Es ist so befreiend"

"Es ist so befreiend" Madonnas Sohn posiert im Designerkleid

Wer als Kind von Madonna aufwächst, wird frei jeglicher gesellschaftlicher Konventionen erzogen. Und so kann sich auch ihr Sohn David Banda so geben, wie es ihm beliebt. In einem Video zeigt sich der 15-Jährige im schicken Designerkleid und erhält ein dickes Lob von seiner Mutter.

Madonnas Sohn David Banda mangelt es offenbar nicht an Selbstbewusstsein. Die Queen of Pop überrascht auf Instagram mit einem Video, in dem der 15-Jährige seine Modelqualitäten in einem weißen Kleid unter Beweis stellt. Das enganliegende Seidenkleid von Mae Couture betont Davids sportliche Figur. "Selbstbewusstsein ist alles", kommentiert Madonna das Video. Der Post erhielt nach wenigen Stunden bereits über 100.000 Likes.

"Es ist so befreiend", schwärmt der Junge in dem kurzen Clip, während das Zuhause zum großen Catwalk wird. Madonna kämpfte im Jahr 2006 in Malawi um die Adoption des damals 15 Monate alten David. Im Mai 2008 wurde die Adoption schließlich rechtskräftig.

Ob sich der 15-Jährige Harry Styles zum Vorbild genommen hat? Der One-Direction-Star posierte 2020 in einem langen Designerkleid für das Cover der "Vogue". "Klamotten sind dazu da, um mit ihnen Spaß zu haben, zu experimentieren und zu spielen", so der Brite im Interview mit der Modezeitschrift.

Schon die Met-Gala 2019 bestritt der Sänger und Schauspieler in einem besonderen Outfit. Sein Look brach mit gängigen Red-Carpet-Konventionen fürs männliche Geschlecht. Statt im schlichten Smoking erschien er in einem transparenten Blusenhemd mit Rüschendetails aus schwarzer Spitze von Designer Alessandro Michele.