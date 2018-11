Unterhaltung

Nach kurzer, schwerer Krankheit: "Malle-Jens" stirbt mit 49 Jahren

Er war Publikumsliebling der "Goodbye Deutschland"-Fans und sang sich in die Herzen der Ballermann-Besucher. Nun verstirbt Jens Büchner nur kurze Zeit, nachdem seine schwere Krankheit öffentlich wurde.

TV-Star und Schlagersänger Jens Büchner, genannt "Malle-Jens", ist tot. Das teilte sein Management auf Facebook mit. In dem Post heißt es: "Mit großer Bestürzung teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist." Zugleich bat die Agentur darum, der Familie Raum und Zeit zur Trauer zu geben. Büchner verstarb im Alter von 49 Jahren in einem Krankenhaus in Palma, in dem er zuletzt medizinisch behandelt worden war. Er hinterlässt eine Frau und acht Kinder sowie ein Enkelkind.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Büchner schwer erkrankt war. Seine Frau Daniela Büchner bestätigte die gesundheitlichen Beschwerden auf Instagram und bezeichnete seinen Zustand als "kritisch". Weiter erklärte sie: "Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches". Kurz darauf verkündete die Ex-Freundin des TV-Stars öffentlich, dass er im Sterben liege.

Zwar wurde die Diagnose offiziell nicht bestätigt. In verschiedenen Berichten hieß es allerdings, Büchner hänge am Tropf und bekomme eine künstliche Sauerstoffzufuhr. Zudem äußerte sich seine Ex-Freundin über Auslöser und Art der Erkrankung: "Vor 5 Jahren hatte Jens Schatten auf der Lunge... Grund: STRESS! Er musste alles machen, alles mitnehmen. Ich habe ihn damals versucht ein wenig zu bremsen, da ich wusste, dass er gesundheitlich anfällig ist. Aber er hörte nicht...". Zudem soll der TV-Star an Magengeschwüren gelitten haben.

"Malle-Jens" war 2011 durch seine Teilnahme an der TV-Serie "Goodbye Deutschland: Die Auswanderer" bekannt geworden. Er trat dort mit seiner damaligen Freundin und dem gemeinsamen Sohn auf, mit denen er 2010 nach Mallorca gezogen war. Dort betrieben sie eine Boutique. Nach der Trennung schlug sich Büchner mit verschiedenen Jobs durch und gewann dabei die Herzen der TV-Zuschauer. 2014 stieg "Malle-Jens" schließlich ins Schlager-Geschäft auf der Ferieninsel ein und veröffentlichte diverse Singles ("Arme Sau", "Pleite aber sexy", Hau ab, Du bist kein Alkohol"). Es folgten verschiedene TV-Auftritte in Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", "Das perfekte Promi Dinner" und "Das Sommerhaus der Stars".

Quelle: n-tv.de