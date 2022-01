Eheschließung in den USA

Eheschließung in den USA Martin Semmelrogge plant dritte Hochzeit

Vor dreieinhalb Jahren stirbt die Ehefrau von Martin Semmelrogge. Im Jahr darauf findet der Schauspieler eine neue Liebe. Mit ihr soll es nun bald zum Standesamt gehen. Allerdings will der 66-Jährige nicht in Deutschland heiraten, sondern steuert stattdessen die USA an.

Schauspieler Martin Semmelrogge will seine Verlobte Regine Prause laut "Bild"-Zeitung im Frühjahr in den USA heiraten. Die Trauung soll demnach im kalifornischen Ventura stattfinden. Offenbar auch als Erinnerung an seine verstorbene Frau Sonja, die im Sommer 2018 einem Krebsleiden erlag.

Martin und Sonja Semmelrogge hatten 1998 in Ventura geheiratet. "Wir wollen sogar die gleiche Friedensrichterin nehmen, die uns damals getraut hat", sagte der Filmstar der "Bild"-Zeitung zu seiner nun geplanten Hochzeit mit Prause: "Das Leben gibt einem nicht oft die Chance auf einen zweiten Versuch. Aller lieben und guten Dinge sind dann eben zwei."

Im Oktober 2019 hatte Semmelrogge "Bild am Sonntag" verraten, dass er wieder verlobt sei: "Ja, wir werden heiraten!", gab er damals bekannt. Vor seiner Ehe mit Sonja war der Schauspieler schon einmal verheiratet, von 1985 bis 1991 mit Susanne Semmelrogge.