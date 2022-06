1979 wird Martin Sheen mit "Apocalypse Now" international berühmt. Doch das ist nicht der Geburtsname des Hollywood-Stars. Dass er sich für seine Hollywood-Karriere einen neuen Namen zugelegt hat, bereut der 81-Jährige heute sehr.

Als Ramón Antonio Gerardo Estévez in den 1960er-Jahren als Schauspieler durchstarten wollte, waren ausländisch klingende Namen und Gesichter in Hollywood nicht gern gesehen. Um seine Karriere voranzutreiben, entschloss sich der Mime mit galicischen und irischen Wurzeln deswegen dazu, seinen Namen in Martin Sheen zu ändern.

Unter seinem Künstlernamen gelang ihm 1979 mit "Apocalypse Now" zwar der internationale Durchbruch. Seine Namensänderung bedauert Sheen aber bis heute, wie er im Gespräch mit "Closer Weekly" zugibt. "Manchmal wird man überredet, wenn man nicht genug Einsicht oder nicht einmal genug Mut hat, um für das einzustehen, woran man glaubt, und zahlt später dafür", so der 81-Jährige. Offiziell habe er seinen Namen aber nie geändert. So stünde sowohl auf seiner Geburts- und Heiratsurkunde als auch auf seinem Pass und seinem Führerschein "immer noch Ramón Estévez".

Mit seiner Ehefrau Janet hat Martin Sheen vier Kinder, die ebenfalls Schauspieler wurden. Die beiden bekanntesten sind "Two And A Half Men"-Star Charlie Sheen - der mit bürgerlichem Namen Carlos Irwin Estévez heißt - und "The Breakfast Club"-Darsteller Emilio Estévez. Er sei erleichtert, dass Letzterer seinen ursprünglichen Nachnamen behalten habe, so Sheen. "Als er anfing, riet ihm sein Agent, seinen Namen in Sheen zu ändern. Und ich danke Gott, dass er es nicht getan hat." Es sei "der einzige Einfluss", den er auf die Karriere des 60-Jährigen gehabt habe.

Die Schauspielkarriere seiner Kinder habe er immer unterstützt - ganz im Gegensatz zu seinen eigenen Eltern, wie Martin Sheen weiter verrät. Als Einwanderer könne er es ihnen aber "nicht verübeln", sagt er. Sein Vater, ein Spanier, sei "sehr praktisch" gewesen. "Er war die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens Fabrikarbeiter und er wollte, dass ich aufs College gehe und meine Chancen auf einen besseren Lebensunterhalt verbessere. Wir hatten einige sehr, sehr schmerzhafte Auseinandersetzungen darüber."