Auch diese Beziehung sollte nicht von Dauer sein: Die Ehe von Lothar Matthäus und seiner Anastasia ist Geschichte - und das schon seit Anfang des Jahres. Es habe eben niemand danach gefragt, begründet der 60-Jährige die Entscheidung, damit bislang nicht an die Öffentlichkeit gegangen zu sein.

Lothar Matthäus und seine Ehefrau Anastasia sind bereits seit Januar dieses Jahres nicht mehr miteinander verheiratet. "Wir sind geschieden, schon seit Anfang des Jahres", sagt Matthäus der "Bild"-Zeitung, nachdem Bilder von ihm mit einer fremden jungen Frau am Strand von Mykonos aufgetaucht sind. Es habe niemand danach gefragt und man binde Privates ja niemandem auf die Nase. Die Trennung war nach Matthäus' Aussage einvernehmlich und sei ohne Streit abgelaufen. Man habe gemeinsam entschieden, befreundet zu bleiben - nicht zuletzt wegen des gemeinsamen Sohnes Milan.

"Wir haben irgendwann erkannt, dass sich unsere Interessen zu weit auseinander entwickelt haben", sagt der 60-jährige Ex-Fußballweltmeister der "Bild". Alles andere seien private Details, die niemanden etwas angehen. Auch Anastasia selbst bestätigte: "Ja, wir haben uns im Januar scheiden lassen." Es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen. "Besser hätten wir sie nicht lösen können." Der Sohn sei behutsam auf die Trennung vorbereitet worden. "Er versteht, dass Mama und Papa jetzt Freunde sind, die sich regelmäßig sehen."

Angesprochen auf die Bilder ihres Ex-Mannes mit einer anderen Frau am Strand gibt Anastasia Matthäus laut "Bild" zu, sich gewünscht zu haben, dass die Trennung nicht auf diese Art und Weise herauskommt. "Lothar war mehr als ein halbes Jahr Single, er ist frei, er kann machen, was er will. Es ist okay für mich, mir geht es gut."

Lothar Matthäus war seit 2014 in fünfter Ehe mit der 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia Klimko verheiratet. Davor war er von 2009 bis 2011 mit der gebürtigen Ukrainerin Liliana Matthäus verheiratet, die so alt ist wie Tochter Viola. Mit der Serbin Marijana Kostic war der Ex-Kicker von 2003 bis 2008 verheiratet und mit der Schweizerin Lolita Morena von 1994 bis 1999. Auch mit ihr hat er einen Sohn. Mit seiner ersten Ehefrau Silvia, deren Verbindung von 1981 bis 1992 hielt, bekam der Fußballweltmeister von 1990 die beiden Töchter Alisa und Viola.