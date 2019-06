Die Rolle des Willie Tanner in der Sitcom "Alf" macht Max Wright zum TV-Star - und doch ist er als ausgebildeter Theaterschauspieler nicht glücklich damit. Nun stirbt Wright nach einer langen Krebserkrankung.

Max Wright ist am Mittwoch gestorben. Das bestätigte seine Familie dem US-Promiportal TMZ. Der US-Schauspieler wurde 75 Jahre alt. Bekannt war er vor allem für die Rolle als Familienoberhaupt Willie Tanner in der Sitcom "Alf". Laut TMZ starb Wright in seinem Haus im kalifornischen Hermosa Beach. Er soll seit Jahren an Krebs erkrankt gewesen sein. Schon 1995 war bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden.

Der Außerirdische Alf und die Familie Tanner: Tochter Lynn (Andrea Elson), Vater Willie (Max Wright), Mutter Kate (Anne Schedeen) und Sohn Brian Tanner (Benji Gregory, unten). (Foto: dpa)

Die Serie "Alf" lief von 1986 bis 1990, Wright spielte in allen Staffeln der Sitcom mit. Als Willie Tanner versucht er darin, den Außerirdischen "Alf", den die Familie bei sich aufgenommen hat, zu verstecken und das Chaos zu beseitigen, das dieser anrichtet.

Zu sehen war er aber auch in anderen Filmen und Serien - unter anderem in "Friends", "Cheers" oder Stephen Kings "The Stand". Wright war zudem ein bekannter Theaterschauspieler, 1998 war er für einen Tony Award nominiert. Mit seiner Rolle in "Alf" soll er Berichten zufolge gehadert haben - er fühlte sich unterfordert.

Der 1943 geborene Schauspieler hinterlässt zwei Kinder. Seine Frau Linda, mit der er seit 1965 verheiratet war, starb 2017 an Krebs. Kurz vor seinem Tod war Wright, der bisexuell war und zuletzt "wie Bruder und Schwester" mit seiner Frau lebte, laut "Bild"-Zeitung mit einem deutschen Krankenpfleger zusammen.