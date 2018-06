Unterhaltung

Cordens Carpool durch Liverpool: McCartney führt die Macht der Musik vor

James Cordens Carpool Karaoke war schon häufiger für eine Überraschung gut. Diesmal kurvt der Moderator mit Beatles-Legende Paul McCartney durch Liverpool und alle wollen die beiden sehen.

Bisher saß James Corden für sein Carpool Karaoke eher mit den aktuellen Superstars im Auto. Diesmal hat er einen alten Hasen einsteigen lassen und begeistert damit das Internet. Der Gast, der diese heftigen Reaktionen auslöst, ist Ex-Beatle Paul McCartney. Mit ihm kurvt Corden durch Liverpool.

In der britischen Stadt ist der inzwischen 76-jährigen McCartney geboren. Hier liegen auch die Anfänge der Beatles und so ist es für McCartney auch eine Reise in die Vergangenheit. Corden fährt mit der britischen Pop-Legende unter anderem in die weltberühmte "Penny Lane", zu der Kirche, in der McCartney im Chor sang und zu dem Haus, in dem McCartney als Teenager lebte. McCartney erzählt, dass er seinen ersten Song im Alter von 14 Jahren schrieb.

Der Ex-Beatle wird überall erkannt und mit großem Hallo begrüßt. Ein Mann erzählt ihm, dass sein Bruder nach McCartney benannt wurde. Ein anderer sagt, dass auf der Beerdigung seines Vaters die Musik der Beatles gespielt wurde. Zu Beginn des 23-minütigen Videos singen Corden und McCartney gemeinsam "Baby, you can drive my car" und der Moderator lässt den Sänger dabei tatsächlich ans Steuer. Corden amüsiert sich dabei sichtlich. Später wird es überraschend emotional.

Viele Menschen berührt

McCartney erzählt, dass seine tote Mutter ihm im Traum erschienen sei und ihn zu dem Song "Let it be" inspirierte. Sie habe gesagt: "Es wird alles gut. Lass es sein." Corden entgegnet, das sei die "schönste Geschichte", die er je gehört habe und singt dann gemeinsam mit McCartney, während er zunehmend mit den Tränen kämpft. Er habe das nicht kommen sehen, sagt Corden über seine Emotionen. Das Lied habe ihn an seinen Großvater und seinen Vater erinnert, die ebenfalls Musiker waren. McCartney tröstet ihn ein wenig und verweist auf die gewaltige Kraft der Musik.

Der Clip wurde in der Nacht zu Freitag in Cordens US-Sendung "Late Late Show" ausgestrahlt. Er endet in einem Überraschungskonzert in einem Pub, bei dem McCartney und Corden am Ende noch gemeinsam den Klassiker "Hey Jude" singen. Erst am Mittwoch hatte McCartney für September ein neues Album angekündigt. Die Single "Come On To Me" sang er auf seiner Autotour durch Liverpool ebenfalls.

Bisher sahen fast 11 Millionen Menschen das Video bei Youtube. Viele kommentierten begeistert, dass es vor allem in diesen schwierigen Zeiten gut sei, sich an die Botschaften der Beatles zu erinnern. Viele chrieben, dass sie beim Zusehen geweint hätten.

Quelle: n-tv.de