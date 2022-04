Meghans Vater schmäht Harry und will Frieden

"Kein Mann, sondern Weichei" Meghans Vater schmäht Harry und will Frieden

Hat in Sachen Versöhnung noch einiges zu lernen: Thomas Markle. (Archivbild)

Zum 70. Thronjubiläum der Queen will Thomas Markle nach London reisen und sich dort mit seiner Tochter Meghan versöhnen. Er wolle herausfinden, "was falsch gelaufen ist und wie wir es reparieren können", sagt der 77-Jährige - und beleidigt seinen Schwiegersohn prompt erneut.

Thomas Markle will im Juni zu den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. nach London kommen. Das kündigte der Vater von Herzogin Meghan in einem TV-Interview mit dem Sender GB News an.

Thomas Markle hofft, dass es dort zu einer Versöhnung mit seiner Tochter und deren Gatten Prinz Harry kommt. Der Amerikaner würde sich außerdem darüber freuen, erstmals seine Enkelkinder Archie (2) und Lilibet (10 Monate) sehen zu dürfen. Das Verhältnis zwischen Thomas Markle und seiner Tochter ist schon lange zerrüttet.

Ob Harry und Meghan zu der Feier zum Platin-Thronjubiläum kommen, ist noch ungewiss. "Ich habe das Gefühl, dass sie nicht kommen werden, wenn sie wissen, dass ich komme", sagte Markle im Interview. "Aber wenn sie kommen, würde ich gerne auf sie zugehen, mit ihnen sprechen und versuchen, herauszufinden, was falsch gelaufen ist und wie wir es reparieren können".

"Harry ist kein Mann"

Gleichzeitig bezeichnet er seinen Schwiegersohn im selben Interview aber als "Idiot", weil der sich angeblich aus Sicherheitsgründen nicht zum Thronjubiläum traue. Markle stimme Donald Trump zu, dass Harry unter der Fuchtel von Meghan stehe. Das hatte der ehemalige US-Präsident kürzlich in einem Interview behauptet. "Er läuft meiner Tochter hinterher wie ein Kind", sagte Markle. "Er ist kein Mann. Sie können mir erzählen, dass er beim Militär war, aber ich kann es nicht glauben. Ich denke, er ist ein Weichei und wird es immer sein."

Markle will auf jeden Fall nach London fliegen, um Queen Elizabeth II. zu treffen. "Ich werde der Königin meinen Respekt erweisen und dafür sorgen, dass die Königin versteht, dass meine gesamte Familie die Königin und die Royals respektiert".

Auch Prinz Charles würde Markle gerne treffen, sagte er. Er wolle sich bei Charles bedanken, dass er seine Tochter zum Altar geführt hatte. Wegen einer Herzoperation hatte Markle die Hochzeit von Meghan und Harry am 19. Mai 2018 verpasst. Auch den Thronfolger nutzte Markle für einen Seitenhieb auf seine Tochter: "Ich glaube, wir haben jetzt viel gemeinsam. Wir wurden beide von unseren Kindern ignoriert."