Die ehemalige Dschungelkönigin Melanie Müller zeigt einmal mehr demonstrativ, dass sie ihrem Ex Mike Blümer keine Träne nachweint. Nur wenige Wochen nach der Trennung präsentiert sie ihren neuen Freund nun erstmals auch von vorn. Und auch ihre Kinder hält sie wieder in die Kamera.

Im Rosenkrieg mit ihrem Ex Mike Blümer nimmt Melanie Müller weiterhin keine Gefangenen. Was ist da nicht schon alles vorgefallen?

Ihre Lippen zu treffen, müssen sie allerdings noch ein bisschen üben. (Foto: Instagram / melanie.mueller_offiziell)

Erst gab es Bilder von ihr an der Seite eines anderen Mannes, während ihr Noch-Ehemann im Urlaub weilte. Dann schoss sie an Silvester ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft. Als Nächstes machten Bilder des verprügelten Blümer die Runde - der Vorwurf steht im Raum, die Schläger seien Freunde von Müller gewesen. Und zuletzt zeigte sich die ehemalige Dschungelkönigin auch schon wieder mit einem neuen Freund, wenngleich man ihn zunächst nur von hinten sah.

Für erneuten Ärger zwischen Müller und Blümer sorgten in dieser Woche Aufnahmen der beiden gemeinsamen Kinder Mia Rose (4) und Matty (2), die sie auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte. Blümer soll das ein Dorn im Auge sein, doch seiner Ex ist das egal. "Er will, dass die Kinder komplett von Social Media verschwinden, was gar nicht so einfach funktioniert. Weil wir - wie alle 'Schrotteltern' - ja auch mit den Kindern Geld verdienen", rechtfertigte sich Müller bereits in einem früheren Interview.

Ein Kuss im Loop

Nun legt die 33-Jährige noch einmal nach. Erneut postete sie in einer Instagram-Story Clips mit ihrem Nachwuchs in einem Sushi-Lokal. "So, ihr Lieben, wir sind schon wieder fleißig im Büro und arbeiten. Mit den Kiddies", erklärt sie dazu ironisch, während die Kamera auf ihre Kinder schwenkt.

Doch das ist nicht das einzige aufsehenerregende Detail in den Videos. "Zum Wohl", sagt Müller und greift zum Sektglas. Nun wandert die Kamera in Richtung des Mannes an ihrer Seite, den sie vor Kurzem in einem Post noch lediglich von hinten gezeigt hatte. "Schatz, Stößchen", erklärt die Ballermann-Sängerin und stößt mit ihm an.

In einem weiteren Clip sieht man die beiden dann auch dabei, wie sie sich küssen. Müller zeigt die Aufnahme mehrfach im Loop und unterlegt sie mit Musik. "Du bist mein Glück, groß wie ein Planet" von Matthias Reim erschallt dazu.

Eine legitime Demonstration ihres neuen Liebesglücks oder eine bewusste Provokation? Zumindest Blümer, mit dem sie 14 Jahre liiert und sieben Jahre verheiratet war, dürfte bei diesen Bildern kräftig schlucken.