Dass Mesut Özil tatsächlich auch noch Fußball spielt, hat man zuletzt kaum mitbekommen. Macht aber auch nichts. Schließlich schafft er es nun anderweitig in die Schlagzeilen: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler ist wieder Vater geworden.

"Welcome to the world our little princess Ela" ("Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin Ela") - mit diesen Worten gibt Mesut Özil bekannt, dass er und seine Frau Amine erneut Eltern einer Tochter geworden sind. Dazu veröffentlichte er auf Twitter einen Schnappschuss des Mädchens, während es offenbar schlafend im Kinderbett liegt.

Für den Fußballer und seine Frau ist es das zweite Kind. Über seine erste Tochter hatte sich das Paar bereits im März 2020 freuen können. Namentlich unterscheidet sie sich nur durch einen Buchstaben von ihrer jetzt geborenen Schwester: Die Zweijährige heißt Eda.

Özil und seine Frau, die mit Geburtsnamen Amine Gülşe hieß und 2014 zur "Miss Türkei" gekürt wurde, gelten seit 2017 als Paar. Zuvor hatte der heute 33-Jährige unter anderem Beziehungen mit Anna-Maria Lagerblom, der heutigen Frau von Rapper Bushido, und der ehemaligen Monrose-Sängerin Mandy Capristo. Özil und Gülşe heirateten 2019.

Trauzeuge Erdogan

Die Hochzeit erregte auch wegen eines besonderen Gastes Aufsehen. So war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht nur persönlich anwesend, er fungierte sogar als Trauzeuge.

Özil absolvierte von 2009 bis 2018 92 Einsätze für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. 2014 wurde er mit dem Team Weltmeister. Dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete, hing nicht nur mit seinen schwächer werdenden sportlichen Leistungen zusammen. Er reagierte damit auch auf Kritik daran, dass er sich als für Deutschland auftretender Spieler öffentlich mit Erdogan ablichten ließ.

Auch auf Vereinsebene lief es für Özil in jüngster Zeit alles andere als rund. Bei Fenerbahçe Istanbul wurde er im Frühjahr suspendiert. Danach wechselte er zum Stadtrivalen und Erdogan-Club Başakşehir. Bislang kam er allerdings auch hier kaum zum Einsatz. In sechs Spielen wurde er lediglich einmal für zehn Minuten eingewechselt.