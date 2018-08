Unterhaltung

Liebeskiller Sommerhaus: Micaela Schäfer ist wieder Single

Im Fernsehen kuscheln - und streiten - sich Micaela Schäfer und ihr "Bärchen" Felix Steiner noch durchs "Sommerhaus der Stars". Doch im echten Leben sind die beiden inzwischen getrennt - weil das Erotikmodel zu viel aus dem heimischen Schlafzimmer ausplauderte.

Schon im "Sommerhaus der Stars" flogen bei Micaela Schäfer und ihrem Freund Felix Steiner die Fetzen. Jetzt bestätigte das Erotikmodel im Interview mit RTL, dass die Beziehung mit dem Geschäftsmann Geschichte ist: "Wir haben uns direkt nach dem Sommerhaus getrennt".

Die Trennung beweist einmal mehr, dass das "Sommerhaus der Stars" ein echter Liebeskiller ist: Auch Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker trennten sich vor wenigen Wochen direkt nach dem Ende der Dreharbeiten. Und die Siegerpaare der vergangenen Jahre machten nach dem Ende der Show ebenfalls kurzen Prozess mit ihrer Beziehung. Woran es bei Schäfer und ihrem "Bärchen" scheiterte? Trennungsgrund waren unterschiedliche Ansichten und Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit.

Man habe sich mehr und mehr entfremdet, ihr Partner sei mit ihrer offenen und ungezügelten Art einfach nicht mehr klargekommen, sagt die 34-Jährige. "Felix hat sich nach dem Sommerhaus schon sehr oft bei mir beschwert, dass vieles nicht hätte sein müssen. Dass ich sehr viele intime Details ausgeplaudert habe, gerade Sexuelles." Schäfer hatte in der Sendung unter anderem verraten, dass sie noch nie ein Mann zum Orgasmus gebracht hat - auch nicht ihr Felix.

Ein Hintertürchen wollen sich die frisch Getrennten aber offen lassen: Man sei nicht für immer getrennt, in den letzten Tagen bemerkte das Nacktmodel offenbar, dass ihr Herz doch noch für ihren Ex schlägt. "Aber wir müssen uns beide ändern, nur dann klappt es", so Schäfer.

Schäfer und Steiner hatten sich bei einem Fotoshooting kennengelernt, seit 2015 waren die beiden ein Paar. Im vergangenen Jahr war der Österreicher zu seiner Freundin nach Berlin gezogen.

Quelle: n-tv.de