Anfang August stirbt Michael Ballacks Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall. Lange finden die Eltern nicht die richtigen Worte, um ihre Trauer öffentlich zu verarbeiten. Nun aber nehmen sie den 19. Geburtstag des Jungen zum Anlass, seiner in den sozialen Netzwerken zu gedenken.

Nach Mutter Simone Mecky-Ballack hat sich nun auch Michael Ballack via Instagram erstmals zum Tod seines Sohnes zu Wort gemeldet. Er widmete dem Anfang August verstorbenen Emilio, der am Sonntag 19 Jahre alt geworden wäre, emotionale Worte.

"17.36 Uhr vor 19 Jahren", erinnert sich der ehemalige Fußballnationalspieler an den Moment der Geburt seines Kindes zurück. Auf Englisch fährt er fort: "Deine Abwesenheit lässt mich dich nur noch mehr lieben." Dahinter postete er eine Reihe roter Emoji-Herzen. Dazu veröffentlichte er eine Schwarzweiß-Aufnahme seines Sohnes.

Simone Mecky-Ballack hatte wenige Stunden zuvor ebenfalls rührende Worte bei Instagram gepostet. "Mein geliebtes Kind, heute am 19.09. wärst du 19 Jahre alt geworden", beginnt die 45-Jährige ihren Beitrag, dem sie ein Foto von Emilios 18. Geburtstag hinzufügte. "Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde ... Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht, wie es jemals anders werden soll?" Sie kämpfe sich jeden Tag "durchs Leben, für dich und deine Brüder", so die 45-Jährige.

Zudem veröffentlichte Emilios Mutter Zeilen aus einem bekannten englischen Gedicht, dessen Urheberschaft nicht eindeutig geklärt ist. Darin heißt es unter anderem: "Do not stand at my grave and cry, I am not there, I did not die" ("Stehe nicht an meinem Grab und weine, ich bin nicht dort, ich bin nicht gestorben").

Emilio Ballack war am 5. August bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt. Er stammt neben zwei weiteren Söhnen aus Simone Mecky-Ballacks erster Ehe mit Ex-Fußballnationalspieler und Bayern-München-Star Michael Ballack, die von 2008 bis 2012 währte. 2019 gab Simone Mecky-Ballack ihrem Jugendfreund Andreas Mecky das Jawort. Michael Ballack hat nicht noch einmal geheiratet.