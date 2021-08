Ein Kind zu verlieren, ist wohl das Schlimmste, was Menschen passieren kann. Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack ereilt nun dieses tragische Schicksal. Sein 18-jähriger Sohn stirbt bei einem Unfall mit einem Quad in Portugal, berichten Medien.

Emilio Ballack, Sohn von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Ballack, ist bei einem tragischen Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Nachdem zunächst portugiesische Medien darüber berichtet hatten, verbreitete sich die vorerst nicht verifizierte Nachricht auch international bald wie ein Lauffeuer. Inzwischen hat jedoch auch Michaels Ballacks früherer Verein FC Chelsea bestätigt, dass sich das Drama tatsächlich ereignet hat, und der Familie sein Beileid bekundet.

Nach Darstellung des portugiesischen Senders "TVI24" kam der 18-Jährige bei einem Unfall mit einem vierrädrigen Geländefahrzeug, einem sogenannten Quad, ums Leben. Die Tragödie soll sich in der Nacht auf Donnerstag um 2.10 Uhr in der Nähe der Ortschaft Troia, südlich von Lissabon, ereignet haben. Hier soll Michael Ballack seit mehreren Jahren ein Haus besitzen.

Von Quad begraben?

Wie "TVI24" weiter meldet, sei der Sohn des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns von Feuerwehrleuten aus dem Quad geborgen worden. Der britische "Mirror" nennt unter Berufung auf lokale Quellen weitere Details zum Unfallhergang. Demnach starb Emilio Ballack noch am Unfallort, nachdem das Quad ihn unter sich begraben hatte.

Vater und Sohn - dieses Bild entstand 2015. (Foto: imago images/Eventpress)

"Der Unfall ereignete sich auf dem Anwesen der Familie. Der Quad-Fahrer war auf keiner öffentlichen Straße und nur sein Fahrzeug war an dem Unfall beteiligt", zitiert der "Mirror" eine Rettungskraft. Und weiter: "Das Quad befand sich auf unebenem Gelände. Derzeit sieht es so aus, als sei es rückwärts gerollt, sodass es umgefallen ist und das Opfer dabei erschlagen hat."

Noch an der Unfallstelle habe es erfolglose Wiederbelebungsversuche gegeben, heißt es weiter. Familienangehörige, die sich zum Zeitpunkt der Tragödie im Haus befunden hätten, würden therapeutisch betreut. Laut "Mirror" gehört das Anwesen in Portugal zu den Orten, an denen sich Michael Ballack von einer Operation im vergangenen Jahr erholt. Im Sommer 2020 war ihm ein gutartiger Tumor in der Nähe des Rückenmarks entfernt worden.

Einer von drei Söhnen

Emilio Ballack ist einer von drei Söhnen, die aus der Ehe seines Vaters mit dessen als Simone Lambe geborenen Frau hervorgingen. Er wurde 2002 geboren, seine beiden Brüder Louis und Jordi 2001 beziehungsweise 2005. Michael und Simone Ballack heirateten 2008. Vier Jahre später jedoch wurde die Ehe geschieden.

Louis Ballack postete auf seiner Instagram-Seite 2017 ein Foto von zwei Quads auf dem portugiesischen Anwesen seines Vaters. Ob es sich bei einem der beiden Gefährte um das jetzige Unfallfahrzeug handelt, ist nicht bekannt.

Alle drei Söhne Ballacks versuchten sich ebenfalls als Fußballspieler. 2019 absolvierte Emilio Ballack ein Praktikum beim Drittligisten Chemnitzer FC, wo auch sein Vater in jungen Jahren gekickt hatte. "Ich habe überall reingeschnuppert. Es hat riesigen Spaß gemacht", sagte er damals "Tag24". Mit Blick auf seine eigenen Fußball-Erfahrungen erklärte er zudem: "Mit der 'U17' des SV Planegg habe ich in dieser Saison in der Bezirksoberliga Oberbayern gespielt, meist als Sechser." Zugleich äußerte er die Hoffnung, in naher Zukunft zur SpVgg Unterhaching zu wechseln, wo auch sein jüngerer Bruder Jordi aktiv ist.

Michael Ballack wurde 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister. Für das DFB-Team spielte er von 1999 bis 2010, ab 2004 war er Mannschaftskapitän. In seiner Vereinskarriere absolvierte er neben dem FC Chelsea auch Stationen beim 1. FC Kaiserslautern, bei Bayer 04 Leverkusen und Bayern München.