Trailer zu "Fahrenheit 11/9": Michael Moore knöpft sich Trump vor

Ob die Waffenlobby, die Finanzkrise oder George W. Bush - Regisseur Michael Moore rechnet regelmäßig provokativ mit der US-Gegenwart ab. Nun nimmt er sich in "Fahrenheit 11/9" Präsident Trump vor. n-tv.de zeigt exklusiv den deutschen Trailer.

In einem sind sich Michael Moore und Donald Trump ähnlich: Sie sind beide keine Freunde der leisen Worte. Moore hat das in der Vergangenheit mit diversen Filmen unter Beweis gestellt. In "Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte" rechnete er etwa 2009 mit dem Finanzsystem in den USA ab. In "Sicko" befasste er sich mit der Gesundheitsvorsorge in seinem Land. Und in "Fahrenheit 9/11" spürte er nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den Verbindungen zwischen dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush und Al-Kaida-Führer Osama bin Laden nach.

Moores nach wie vor berühmtester Film ist allerdings wohl "Bowling For Columbine", mit dem er nach dem Massaker an der Columbine High School 2002 seinen Durchbruch als Filmemacher feierte. Wie auch seine anderen Werke war der Streifen eine schonungslose, provokante, mitunter auch polemische Abrechnung, in diesem Fall mit der übermächtigen Waffenlobby in den Vereinigten Staaten.

"Furchtlos" und "provokativ"

Man kann sich von daher sicher sein, dass der Regisseur auch in seinem neuesten Film kein Blatt vor den Mund nehmen wird. Angelehnt an "Fahrenheit 9/11" hat er ihn "Fahrenheit 11/9" getauft. Am 8. November fand die US-Präsidentenwahl 2016 statt, am 9. November stand dann endgültig fest: Der neue Präsident der USA heißt Donald Trump.

Moore soll bereits im Vorfeld den Ausgang der Wahl geahnt haben. Dementsprechend heftete er sich schon im Wahlkampf an die Spuren Trumps und verspricht nun, in "Fahrenheit 11/9" die "Umstände und Mechanismen, die zur Machtergreifung des umstrittenen Kandidaten geführt haben", zu offenbaren. Doch nicht nur um Trump soll es in dem Film gehen, sondern auch um "das Versagen der Demokraten".

Der Film sei "furchtlos, provokativ und hochgradig unterhaltsam", verspricht der Verleih zudem. In Deutschland kommt er am 17. Januar 2019 in die Kinos. Den deutschen Trailer dazu gibt es bereits jetzt. n-tv.de zeigt ihn exklusiv.

