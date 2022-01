Bereits am Wochenende spekulieren italienische Medien über eine Trennung von Moderatorin Michelle Hunziker und Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi. Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Die Ehe der beiden ist im Eimer. Vielleicht tröstet sich Hunziker ja mit "Wetten, dass..?".

Jetzt ist es hieb- und stichfest: Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben sich getrennt. Nachdem sich zuletzt bereits Gerüchte über ein Liebes-Aus gehäuft hatten, kommt vom Noch-Ehepaar nun die Bestätigung. So heißt es in einem gemeinsamen Statement, das die beiden der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa" zukommen ließen: "Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern."

In Bezug auf die beiden gemeinsamen Kinder teilt das Ex-Paar zudem mit: "Mit Liebe und Freundschaft kümmern wir uns weiter um das Heranwachsen unserer wundervollen Mädchen." Weitere Details werden nicht genannt. "Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Es folgen keine weiteren Kommentare in Bezug auf die Privatsphäre unserer Familie", heißt es stattdessen.

Die Moderatorin und der italienische Mode-Erbe hatten 2013 ihre Verlobung bekannt gegeben, 2014 wurde Hochzeit gefeiert. Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben die Töchter Sole (8) und Celeste (6). Aus Hunzikers erster Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti stammt ihre Tochter Aurora, die inzwischen 25 Jahre alt ist.

Er in Bergamo, sie in Mailand

In Berichten über die Trennung hieß es in den vergangenen Tagen, es habe zuletzt häufiger Streit zwischen den beiden gegeben. So soll sich der 38-Jährige auf seine Tätigkeiten für das millionenschwere Modeunternehmen "Trussardi" in Bergamo konzentriert haben. Tomaso Trussardi ist Mitglied des Aufsichtsrats bei dem ehemaligen Familienunternehmen. Hunziker habe sich dagegen vornehmlich in Mailand um ihre eigenen Jobs und die Familie gekümmert.

Die 44-Jährige ist nicht nur in Deutschland als Moderatorin bekannt, auch in Italien ist sie ein Star. Vielleicht kann sie sich ein wenig damit trösten, dass das ZDF nun zwei weitere Ausgaben von "Wetten, dass..?" in diesem und im kommenden Jahr angekündigt hat. Dass auch sie in ihre frühere Tätigkeit als Co-Moderatorin von Thomas Gottschalk zurückkehren wird, ist zwar noch nicht offiziell. Doch auch hier gibt es Gerüchte, wonach dies bereits beschlossen sein soll.